ВОНСАН (КНДР), 26 мая — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в пятницу в северокорейском городе Вонсане и ознакомился со строительством туристических объектов, сообщила журналистам северокорейская сторона. В это время гостиница, где находятся иностранные журналисты, закрывалась, никого из них не выпускали.

"Вчера верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын посещал город Вонсан. Он осмотрел строящиеся объекты туристической инфраструктуры", — сказал журналистам один из организаторов посещения западными СМИ полигона Пхунгери.

Корреспондентов иностранных СМИ, которые прибыли наблюдать за закрытием полигона, в пятницу в течение примерно часа просили не покидать здание гостиницы.