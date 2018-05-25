МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. МИД РФ призвал прекратить спекуляции, которые препятствуют нормальной совместной работе компетентных ведомств двух стран по расследованию крушения польского президентского самолета под Смоленском в 2010 году.

Как отмечается в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, в информационном пространстве Польши появились критические высказывания официальных представителей этой страны насчет сотрудничества с Россией, которая "якобы саботирует исполнение запросов о правовой помощи в рамках расследования причин катастрофы польского президентского самолета".

"Обращения Национальной прокуратуры Польши об оказании правовой помощи в рамках упомянутого разбирательства рассматриваются Генеральной прокуратурой Российской Федерации в установленном порядке. Поставленные в них вопросы тщательно прорабатываются в строгом соответствии с нашими международно-правовыми обязательствами. Разумеется, это не предполагает автоматического предоставления польским коллегам положительных заключений по всему спектру интересующих их аспектов", — говорится в комментарии.

В МИД РФ считают, что в Польше "по-прежнему выискивают в действиях российской стороны злонамеренные мотивы, формируют у своего общественного мнения впечатление, будто Москва сознательно мешает выяснению "подлинных" причин крушения президентского авиалайнера, хотя обстоятельства той трагедии давно установлены и обнародованы".

"Считаем обвинения в наш адрес абсолютно беспочвенными. Призываем прекратить спекуляции, которые препятствуют нормальной совместной работе компетентных ведомств двух стран", — говорится в сообщении департамента.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.