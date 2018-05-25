Посольство России потребовало от Британии извинений из-за "дела Скрипалей"

ЛОНДОН, 25 мая — РИА Новости, Мария Табак. Британия должна принести извинения за необоснованные обвинения в связи с инцидентом в Солсбери, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Лондоне.
Первого мая советник британского премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилл заявил, что у следствия нет подозреваемых.
"Всем теперь также известно из официальных заявлений и сообщений прессы, что отравляющее вещество А-234 по британской классификации производилось десятком западных стран. Сама жизнь показывает, что британские обвинения ни на чем не основаны, кроме неких разведданных, которые невозможно проверить", — отметил собеседник агентства.
Он также призвал Лондон ответить на все заданные Москвой вопросы, приступить к сотрудничеству с российскими правоохранительными органами, а также прекратить изоляцию пострадавших в Солсбери.
Дело Скрипаля
Из-за "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства.
На высылку дипломатов Россия ответила зеркальными мерами.