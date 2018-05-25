Посольство России потребовало от Британии извинений из-за "дела Скрипалей"

ЛОНДОН, 25 мая — РИА Новости, Мария Табак. Британия должна принести извинения за необоснованные обвинения в связи с инцидентом в Солсбери, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

Представитель посольства напомнил, что прошло почти три месяца с тех пор, как британские власти выдвинули против России серьезные обвинения. При этом, подчеркнул он, никаких доказательств так и не было предъявлено.

Первого мая советник британского премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилл заявил, что у следствия нет подозреваемых.

"Всем теперь также известно из официальных заявлений и сообщений прессы, что отравляющее вещество А-234 по британской классификации производилось десятком западных стран. Сама жизнь показывает, что британские обвинения ни на чем не основаны, кроме неких разведданных, которые невозможно проверить", — отметил собеседник агентства.

Он также призвал Лондон ответить на все заданные Москвой вопросы, приступить к сотрудничеству с российскими правоохранительными органами, а также прекратить изоляцию пострадавших в Солсбери.

Дело Скрипаля

Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери четвертого марта. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва, Россия это категорически отрицает.

Из-за "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства.

На высылку дипломатов Россия ответила зеркальными мерами.