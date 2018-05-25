КНДР выполняет свои обязательства по денуклеаризации, заявили в Совфеде

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. КНДР выполняет все взятые на себя обязательства по денуклеаризации корейского полуострова, а отказ американского президента Дональда Трампа встречаться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном вызван желанием США "выторговать" новые уступки со стороны Пхеньяна, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Трамп в четверг сообщил в письме к Ким Чен Ыну, что не считает целесообразным проведение саммита 12 июня в Сингапуре из-за последних "враждебных" заявлений КНДР. Трамп заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем. Стороны должны были обсудить возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы.

"Северная Корея свои обязательства соблюдает, ядерный полигон вчера ликвидировали. США на этом этапе своего добились, и, как обычно, полностью забыли о собственных встречных обещаниях. Не впервые. Теперь американцы будут откладывать и откладывать саммит, переносить и переносить в надежде "дожать" какие-то новые, ассиметричные уступки со стороны своего контрагента", — заявил Бондарев РИА Новости.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © RT Подрыв сооружений на ядерном полигоне Пхунгери в КНДР

Предположив, что отменой саммита с КНДР Трамп "набивает себе цену", сенатор отметил, что американский президент не отказался категорически от переговоров в дальнейшем, а просто "отложил" их. "Для чего? Чтобы с помощью этой искусственной паузы вытребовать более выгодные для себя условия", — заявил он.