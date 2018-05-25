КНДР заявила о полном разрушении ядерного полигона в Пхунгери

ТОКИО, 25 мая — РИА Новости. Ядерный полигон в Пхунгери в КНДР полностью демонтирован, заявило в пятницу северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Демонтировано различное оборудование, системы информации, связи и энергии, строительные и эксплуатационные системы, которые были развернуты в шахтах, наблюдательных и командных пунктах, исследовательских институтах испытательного ядерного полигона", — говорится в официальном заявлении.

Агентство утверждает, что процесс демонтажа был совершенно прозрачным, так как проходил в присутствии журналистов из Китая, России, США, Великобритании и Южной Кореи. На их глазах "в определенной последовательности и прозрачно были проведены работы по обрушению всех шахт испытательного ядерного полигона путем взрыва, закрытию их входов и полному подрыванию наземных конструкций, включая наблюдательные пункты", пишет ЦТАК.

Ранее Белый дом высказал сомнения в том, что полигон действительно разрушен полностью и непригоден к использованию. Главной причиной недоверия стало то, что на демонтаж не были приглашены эксперты и официальные лица, процесс происходил на глазах группы журналистов.

В заявлении ЦТАК не комментирует высказанное Вашингтоном сомнение в окончательном и бесповоротном демонтаже полигона, но утверждает, что "расформирование испытательного ядерного полигона является ясным выражением твердой миролюбивой позиции правительства республики присоединиться к международному стремлению и усилиям для полного прекращения ядерного испытания и внести активный вклад в создание мира без ядерного оружия".

Ранее сообщалось, что северокорейские военные взорвали в четверг три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери, также были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.