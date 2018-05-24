Facebook и Twitter ужесточили правила размещения политической рекламы

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Социальные сети Facebook и Twitter изменили правила размещения политической рекламы на фоне скандала с так называемым российским влиянием на выборы в США.

Как сообщают компании, вся политическая реклама в соцсетях будет отмечена специальным знаком, также будет указан ее спонсор. Пользователи Facebook смогут увидеть более подробную информацию о бюджете рекламной кампании и числе просмотревших объявления людей, включая их пол, возраст и местоположение. Кроме того, Facebook предоставил возможность просмотреть архив политической рекламы, которая была запущена в США в течение последних семи лет.

Изменения в политике Twitter коснулись и рекламодателей. Теперь желающие разместить политическую рекламу в американском сегменте сервиса микроблогов должны будут подтвердить свою личность и адрес.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке президента США Дональда Трампа на выборах-2016 через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".

Впоследствии показания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе США подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства выборы в США.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.