Песков прокомментировал сообщения СМИ о переезде Абрамовича в Израиль

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Кремлю неизвестно о поездке российского бизнесмена Романа Абрамовича в Израиль якобы с целью получения гражданства, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Крупнейшая израильская газета " Исраэль ха-Йом " утверждает, что российский бизнесмен Роман Абрамович в четверг приедет в Израиль, чтобы "завершить процесс иммиграции".

"Нет, в Кремле об этом неизвестно, и мы не отслеживаем пути перемещения и поездки наших предпринимателей", — сказал Песков, отвечая на вопрос известно ли об этом в Кремле.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники в окружении Абрамовича писало, что у бизнесмена возникли сложности с продлением британской визы, которая истекла больше трех недель назад. Источник из окружения Абрамовича пояснил РИА Новости, что Великобритания не отказывала ему в выдаче инвестиционной визы — речь, по его словам, идёт о затянувшейся процедуре продления. Газета Daily Telegraph утверждает, что Абрамовичу для получения новой визы, возможно, придется объяснить британским властям, как он стал обладателем крупного состояния.