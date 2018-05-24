Песков прокомментировал видеообращение Юлии Скрипаль

Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018

Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия все еще не уверена, в каком состоянии находится Юлия Скрипаль, оказывают ли на нее давление, а также делала ли она последнее заявление по собственной воле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Видеообращение Юлии

"До сих пор британской стороной не соблюдена Венская конвенция. До сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль", — добавил он.

Юлия Скрипаль в видеообращении, записанном для агентства Рейтер, заявила, что рассчитывает вернуться в Россию.

По данным издания, 33-летняя Скрипаль находится в секретном убежище в Лондоне под охраной полиции. Это ее первое появление перед публикой после выздоровления в результате отравления нервно-паралитическим веществом.

"Я хочу помогать моему отцу до его полного выздоровления. В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой в мою страну", — заявила Юлия.

Скрипаль также упомянула о помощи, которую ей предлагало российское посольства в Лондоне.

Удерживают насильно



"Я благодарна за предложение помощи от посольства РФ. Но в настоящий момент я не желаю прибегать к их услугам", — сказала она.

Российское посольство в Лондоне прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль. Дипломаты выразили озабоченность условиями, в которых она содержится.

Посольство по-прежнему подозревает, что она удерживается британскими властями насильно.

Дипломаты настаивают на том, что Лондон должен предоставить возможность встретиться с Юлией, "чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением".

Как отметили в диппредставительстве, очевидно, что Юлия Скрипаль зачитывала заранее написанный текст.

Текст заучен

"Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", — заявил представитель посольства.

В свою очередь, ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль считает, что видеообращение могло было записано под давлением.

"Я ничего не видел, но Виктория видео видела. По ее словам, видно, что человек говорит под давлением, что текст заучен", — сказал супруг Виктории Арсений Елифантьев.

Обращение постановочное



В свою очередь, депутат Леонид Слуцкий заявил, что видеообращение Юлии Скрипаль может быть постановочным.

По мнению парламентария, первое видеообращение Юлии Скрипаль оставляет массу вопросов.

"Это касается и условий, в которых она пребывает, и истинности ее слов и намерений. Британские власти до сих пор не предоставили доступ российским консульским работникам и сотрудникам посольства для того, чтобы убедиться, что гражданка России находится в безопасности и не делает заявлений под давлением", — пояснил депутат.

Самая существенная фраза

Как отметил политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, текст видеообращения был написан заранее.

"Любой человек, хоть немного разбирающийся в телевидении, заметит, что девушка записывала свое обращение с помощью телесуфлера, то есть читала ранее написанный текст", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, очевидно, что каждое слово предварительно выверялось.

"Понятно, что специалисты подготовили такой текст, в котором, вполне возможно, были и более жесткие обвинения в адрес России, но она на это не согласилась", — подчеркнул эксперт.

Шатров уверен, что заявление о возможном возвращении домой было самым существенным во всем обращении.

"В страну, которую обвиняют в этом отравлении, вряд ли бы кто-то захотел возвращаться", — добавил он.

"Но ведь те, кто эту провокацию задумал, в любом случае будут использовать этот текст против России. Они будут акцентировать внимание на других фразах", — заключил политолог.

Инцидент в Солсбери

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери.

В Британии утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", а к инциденту причастна Москва.

Россия это категорически отрицает и называет обвинения бездоказательной провокацией. МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

Экспертизу вещества, которым отравили Скрипалей, провели специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Россия ознакомилась с докладом. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в нем ОЗХО привела состав химического вещества, конкретного наименования отравляющего агента там нет.