Песков прокомментировал видеообращение Юлии Скрипаль

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия все еще не уверена, в каком состоянии находится Юлия Скрипаль, оказывают ли на нее давление, а также делала ли она последнее заявление по собственной воле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Видеообращение Юлии
Юлия Скрипаль в видеообращении, записанном для агентства Рейтер, заявила, что рассчитывает вернуться в Россию.
По данным издания, 33-летняя Скрипаль находится в секретном убежище в Лондоне под охраной полиции. Это ее первое появление перед публикой после выздоровления в результате отравления нервно-паралитическим веществом.
"Я хочу помогать моему отцу до его полного выздоровления. В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой в мою страну", — заявила Юлия.
Скрипаль также упомянула о помощи, которую ей предлагало российское посольства в Лондоне.
Удерживают насильно
Российское посольство в Лондоне прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль. Дипломаты выразили озабоченность условиями, в которых она содержится.
Посольство по-прежнему подозревает, что она удерживается британскими властями насильно.
Дипломаты настаивают на том, что Лондон должен предоставить возможность встретиться с Юлией, "чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением".
Как отметили в диппредставительстве, очевидно, что Юлия Скрипаль зачитывала заранее написанный текст.
Текст заучен
В свою очередь, ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль считает, что видеообращение могло было записано под давлением.
"Я ничего не видел, но Виктория видео видела. По ее словам, видно, что человек говорит под давлением, что текст заучен", — сказал супруг Виктории Арсений Елифантьев.
Обращение постановочное
В свою очередь, депутат Леонид Слуцкий заявил, что видеообращение Юлии Скрипаль может быть постановочным.
"Это касается и условий, в которых она пребывает, и истинности ее слов и намерений. Британские власти до сих пор не предоставили доступ российским консульским работникам и сотрудникам посольства для того, чтобы убедиться, что гражданка России находится в безопасности и не делает заявлений под давлением", — пояснил депутат.
Самая существенная фраза
Как отметил политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, текст видеообращения был написан заранее.
"Любой человек, хоть немного разбирающийся в телевидении, заметит, что девушка записывала свое обращение с помощью телесуфлера, то есть читала ранее написанный текст", — заявил он в эфире радио Sputnik.
По его словам, очевидно, что каждое слово предварительно выверялось.
Шатров уверен, что заявление о возможном возвращении домой было самым существенным во всем обращении.
"В страну, которую обвиняют в этом отравлении, вряд ли бы кто-то захотел возвращаться", — добавил он.
"Но ведь те, кто эту провокацию задумал, в любом случае будут использовать этот текст против России. Они будут акцентировать внимание на других фразах", — заключил политолог.
Инцидент в Солсбери
В Британии утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", а к инциденту причастна Москва.
Россия это категорически отрицает и называет обвинения бездоказательной провокацией. МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.
Экспертизу вещества, которым отравили Скрипалей, провели специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Россия ознакомилась с докладом. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в нем ОЗХО привела состав химического вещества, конкретного наименования отравляющего агента там нет.