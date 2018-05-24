Политолог: в видеообращении Юлии Скрипаль одна фраза - самая существенная

В посольстве России посмотрели видеообращение Юлии Скрипаль и озвучили появившиеся в связи с этим подозрения. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал наиболее интересные, на его взгляд, моменты.

Российские дипломаты, комментируя видеообращение Юлии Скрипаль, отметили, что оно вызывает вопросы об условиях ее содержания. Как пояснил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне, очевидно, что Скрипаль "зачитывала заранее написанный текст".

При этом, если судить по ряду оборотов, этот текст – перевод с английского, а оригинал был составлен носителем языка. "Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", — сказал дипломат.

Представитель дипмиссии добавил, что, при всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, консульские конвенции обязывают Британию предоставить России возможность напрямую поговорить с Юлией Скрипаль. По его словам, это необходимо для того, чтобы "убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением". До тех пор у дипломатов есть основания "подозревать обратное".

Представитель посольства добавил, что дипломаты были рады увидеть Юлию Скрипаль, а в обращении, которое она зачитала, много новой информации.

То, что текст был написан заранее, очевидно, отметил в эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

"Любой человек, хоть немного разбирающийся в телевидении, заметит, что девушка записывала свое обращение с помощью телесуфлера, то есть читала ранее написанный текст. Это, конечно, не криминал – ответственный момент, видно, что она очень волнуется. Но ясно, что каждое слово при этом предварительно выверялось. Мы видим серьезную риторику с использованием медицинских терминов вроде "инвазивный". Понятно, что специалисты подготовили такой текст, в котором, вполне возможно, были и более жесткие обвинения в адрес России, но она на это не согласилась", — сказал Игорь Шатров.

По его мнению, в этом мог сыграть роль Сергей Скрипаль.

"Как только стало известно о выздоровлении отца Юлии, стало ясно, что начнется новый акт провокационного спектакля. Я считаю, что с Юлии в этот период еще активнее стали требовать каких-то заявлений с обвинениями в адрес России. И отложен был ее выход на публику именно до выздоровления отца. Почему этого не случилось? Видимо, потому, что отец не благословил ее на подобные действия. Со временем узнаем, почему", — отметил Игорь Шатров.

В видеообращении Скрипаль сказала, что рассчитывает вернуться в Россию. Кроме того, она упомянула о помощи, которую ей предлагало российское посольство, однако отметила, что сейчас не хочет прибегать к его услугам.

Именно заявление о возможном возвращении домой было самым существенным во всем обращении, уверен Игорь Шатров.

"В страну, которую обвиняют в этом отравлении, вряд ли бы кто-то захотел возвращаться. Поэтому для меня эта фраза – самая существенная в заявлении Юлии. Я думаю, что провокация сошла на нет. Мы пытаемся объективно оценить действия Юлии, видим, что девушка волнуется и находится под определенным давлением. Но ведь те, кто эту провокацию задумал, в любом случае будут использовать этот текст против России. Они будут акцентировать внимание на других фразах. Поэтому изменится ли позиция британских медиа, прогнозировать сложно. Скрипаль продолжают склонять на сторону британских спецслужб. И видно, что она очень сопротивляется и опасается за свою жизнь и за жизнь отца, потому что понимает, что стала пешкой в серьезной игре, и каждое слово может лишить ее жизни", — заключил политолог.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который работал на британские спецслужбы и был за это осужден в России, а также его дочь Юлию 4 марта отравили в английском городе Солсбери. Отношения России и Британии после этого резко обострились. Лондон бездоказательно утверждает, что к инциденту причастна Москва. Россия это категорически отрицает.



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