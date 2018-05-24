Политолог: в видеообращении Юлии Скрипаль одна фраза - самая существенная

Российские дипломаты, комментируя видеообращение Юлии Скрипаль, отметили, что оно вызывает вопросы об условиях ее содержания. Как пояснил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне, очевидно, что Скрипаль "зачитывала заранее написанный текст".
При этом, если судить по ряду оборотов, этот текст – перевод с английского, а оригинал был составлен носителем языка. "Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", — сказал дипломат.
Представитель дипмиссии добавил, что, при всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, консульские конвенции обязывают Британию предоставить России возможность напрямую поговорить с Юлией Скрипаль. По его словам, это необходимо для того, чтобы "убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением". До тех пор у дипломатов есть основания "подозревать обратное".
Представитель посольства добавил, что дипломаты были рады увидеть Юлию Скрипаль, а в обращении, которое она зачитала, много новой информации.
То, что текст был написан заранее, очевидно, отметил в эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.
"Любой человек, хоть немного разбирающийся в телевидении, заметит, что девушка записывала свое обращение с помощью телесуфлера, то есть читала ранее написанный текст. Это, конечно, не криминал – ответственный момент, видно, что она очень волнуется. Но ясно, что каждое слово при этом предварительно выверялось. Мы видим серьезную риторику с использованием медицинских терминов вроде "инвазивный". Понятно, что специалисты подготовили такой текст, в котором, вполне возможно, были и более жесткие обвинения в адрес России, но она на это не согласилась", — сказал Игорь Шатров.
По его мнению, в этом мог сыграть роль Сергей Скрипаль.
"Как только стало известно о выздоровлении отца Юлии, стало ясно, что начнется новый акт провокационного спектакля. Я считаю, что с Юлии в этот период еще активнее стали требовать каких-то заявлений с обвинениями в адрес России. И отложен был ее выход на публику именно до выздоровления отца. Почему этого не случилось? Видимо, потому, что отец не благословил ее на подобные действия. Со временем узнаем, почему", — отметил Игорь Шатров.
В видеообращении Скрипаль сказала, что рассчитывает вернуться в Россию. Кроме того, она упомянула о помощи, которую ей предлагало российское посольство, однако отметила, что сейчас не хочет прибегать к его услугам.
Именно заявление о возможном возвращении домой было самым существенным во всем обращении, уверен Игорь Шатров.
"В страну, которую обвиняют в этом отравлении, вряд ли бы кто-то захотел возвращаться. Поэтому для меня эта фраза – самая существенная в заявлении Юлии. Я думаю, что провокация сошла на нет. Мы пытаемся объективно оценить действия Юлии, видим, что девушка волнуется и находится под определенным давлением. Но ведь те, кто эту провокацию задумал, в любом случае будут использовать этот текст против России. Они будут акцентировать внимание на других фразах. Поэтому изменится ли позиция британских медиа, прогнозировать сложно. Скрипаль продолжают склонять на сторону британских спецслужб. И видно, что она очень сопротивляется и опасается за свою жизнь и за жизнь отца, потому что понимает, что стала пешкой в серьезной игре, и каждое слово может лишить ее жизни", — заключил политолог.
Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который работал на британские спецслужбы и был за это осужден в России, а также его дочь Юлию 4 марта отравили в английском городе Солсбери. Отношения России и Британии после этого резко обострились. Лондон бездоказательно утверждает, что к инциденту причастна Москва. Россия это категорически отрицает.
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