В Италии один человек погиб в результате ДТП с поездом

РИМ, 24 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Пассажирский поезд местного сообщения столкнулся в среду вечером с фурой на севере Италии, один человек погиб, как минимум 15 пострадали, сообщает туринская газета La Stampa.

Авария произошла в районе города Калузо к северу от Турина. Согласно первой поступившей информации, фура с литовскими номерами выехала на железнодорожные пути, когда на семафоре уже зажегся сигнал о приближающемся поезде.

В результате столкновения локомотив электрички сошел с рельсов, утащив за собой два из трех вагонов и повалив высоковольтные ЛЭП и столб освещения.

На место прибыли пожарные и спасатели. Ряд пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщается, что раненые еще находятся внутри вагонов.