США ждут участия МАГАТЭ в группе по контролю за ядерным разоружением КНДР

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео ожидает, что контролировать процесс денуклеризации Корейского полуострова будут организации, которые имеют достаточно опыта для этого, в частности МАГАТЭ, а также другие организации и партнеры Америки.

На уточняющий вопрос может ли в этой группе участвовать Россия, он ответить затруднился.

"Это будет одна из самых сложных программ контроля за разоружением, которая, когда-либо была. У нас уже есть большая группа экспертов, которая работает в ожидании успеха наших переговоров, если у нас получится. Это долгий процесс. Это не будут только американцы, это будут другие партнеры, которые будут там участвовать… Я не знаю, будет ли это включать РФ или нет, но это будет точно включать МАГАТЭ и других, у кого есть огромные возможности и экспертиза в это вопросе", — заявил Помпео, выступая в палате представителей США по вопросу бюджета на 2019 год.