РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В ДНР заявили о ликвидации группы украинских диверсантов‍

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (306)
18:2923.05.2018
(обновлено: 18:59 23.05.2018)
07720
© РИА Новости / Геннадий ДубовойПерейти в фотобанкБойцы ополчения ДНР на линии разграничения. Архивное фотоБойцы ополчения ДНР на линии разграничения. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожили в Донбассе группу украинских диверсантов, которая планировала теракты на территории республики. Об этом рассказал журналистам представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. При этом в районе Горловки, где украинские силовики пытались атаковать позиции ДНР, остается напряженной.

Бойцы ополчения Донбасса
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
"Иллюстрация единого сценария". Политолог об обострении в Донбассе
По словам Басурина, группу диверсантов удалось выявить и уничтожить два дня назад, во время отвлекающих боев под Горловкой.

"По имеющимся у нас данным, террористы имели цель проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей", — рассказал замкомандующего.

Он добавил, что украинские силовики готовят очередную диверсионную группу с целью совершения терактов на территории ДНР, и пообещал, что это подразделение также уничтожат.

При этом, добавил он, активность украинских силовиков в районе Горловки снизилась. "После получения сокрушительного отпора на горловском направлении с нашей стороны в ответ на истребление мирного населения отмечается резкое снижение активности силовиков", — заявил Басурин.

Тем не менее сегодня днем силовики выпустили по фильтровальной станции в центре города снаряд калибром 152 миллиметра. 

Ситуация в Горловке

В последние дни обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась — ВСУ несколько раз обстреляли Горловку, расположенную в сорока километрах к северу от Донецка. За неделю в результате обстрелов погибли четыре человека, более десяти получили ранения.

Снаряд на территории Донбасса. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
ВСУ выпустили по Горловке более 60 мин и снарядов, заявили в ДНР
При этом в ДНР заявляют, что силам республики удалось сорвать планы Киева занять город.

По словам Басурина, силовики намеревались укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку. Они предприняли несколько атак, которые силам ДНР удалось отразить. В районе поселка Гольмовский украинские военные потеряли пять человек убитыми и четырех ранеными, а также один миномет. В районе Чигирей потери силовиков составили 13 убитых и более 20 раненых. Ополченцы также уничтожили танк, БМП силовиков и станцию контрбатарейной борьбы.

Еще одну атаку на позиции ДНР силовики предприняли в районе поселка Южное — в ней участвовали до двух взводов при поддержке минометов, танков и артиллерии. ВСУ потеряли в этой атаке десять человек.

По факту обстрелов Генпрокуратура ДНР возбудила против командиров 24-й и 54-й отдельных механизированных бригад ВСУ уголовное дело о теракте.

Что говорят в Киеве

Цель наступления украинских силовиков на Горловку — "затягивание петли" вокруг Донецка, заявил изданию "Страна.ua" источник в штабе Операции объединенных сил.

Танк украинской армии в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Власти ДНР пообещали симметрично ответить на атаки украинских силовиков
"Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный. Тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город", — сказал офицер.

По его словам, если силовики возьмут под контроль высоты, саму Горловку армия ДНР сдаст без боя, поскольку "погибать там нет смысла".

"Соответственно, Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка. Тем более ВСУ формально не нарушает минских договоренностей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне. И мы имеем полное право занять серую зону, такое передвижение наступлением как бы не считается", — добавил собеседник издания.

Волкер "подливает масла в огонь"

Активизация военных действий в Донбассе связана с визитом спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. 

Въезд в город Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
"Петля вокруг Донецка": Киев пошел ва-банк
По ее словам, вместо того чтобы потребовать от Киева прекратить эскалацию конфликта, Волкер выдвинул "ряд одиозных тезисов".

"Среди них отказ американского посланника признавать сам факт существования республик Донбасса. Этот пассаж свидетельствует о том, что либо он не читал самих Минских соглашений, либо не желает замечать очевидного", — заявила Захарова.

Волкер "не только подливает масла в огонь, но и ассоциирует себя с одной из сторон конфликта", подчеркнула дипломат.

"Видимо, не случайно после отъезда американского гостя вооруженные силы Украины активизировали военные провокации в районе донецкой фильтровальной станции под Горловкой и в ряде других населенных пунктов. Поддержка Волкером действий Киева воспринимается украинскими властями как очевидная индульгенция на военные авантюры", — заключила Захарова.

Киеву выгодно поддержание конфликта

Обострение ситуации в районе Горловки — возможно самое масштабное за последние месяцы, хотя боевые действия в Донбассе никогда, по большому счету, не прекращались, отметил кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиал РАНХиГС при президенте России Сергей Козлов.

Участники торжественного шествия в Донецке, посвященного Дню самопровозглашенной Донецкой народной республики. 11 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
В Киеве заявили о трех вариантах "возвращения" Донбасса
По его мнению, это отражает стремление Киева поддерживать конфликт в вялотекущем состоянии — как только  боевые действия прекратятся, сразу киевским властям зададут все вопросы о том тяжелом положении, в котором находится Украина

"До этой поры, пока идут боевые действия, у киевских властей есть возможность перекладывать всю ответственность на "российскую агрессию", как они это называют", — сказал Козлов в эфире радио Sputnik.

Нынешнее обострение, по мнению политолога, может быть связано с двумя факторами.

"Во-первых, это готовящаяся встреча в нормандском формате. Здесь украинской стороне необходимо продемонстрировать, что это Россия ведет агрессивные действия, хотя инициатором обострения была сама Украина. И второй момент: стартовавшая президентская предвыборная кампания. И здесь единственным аргументом, который может каким-то образом консолидировать пропрезидентскую поддержку, является продолжение войны и заявления о том, что якобы именно Порошенко – тот президент, который сдерживает "российскую агрессию", — полагает он.

Минские соглашения
Минские соглашения
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена