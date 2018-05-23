В ДНР заявили о ликвидации группы украинских диверсантов‍

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожили в Донбассе группу украинских диверсантов, которая планировала теракты на территории республики. Об этом рассказал журналистам представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. При этом в районе Горловки, где украинские силовики пытались атаковать позиции ДНР, остается напряженной.

По словам Басурина, группу диверсантов удалось выявить и уничтожить два дня назад, во время отвлекающих боев под Горловкой.

"По имеющимся у нас данным, террористы имели цель проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей", — рассказал замкомандующего.

Он добавил, что украинские силовики готовят очередную диверсионную группу с целью совершения терактов на территории ДНР, и пообещал, что это подразделение также уничтожат.

При этом, добавил он, активность украинских силовиков в районе Горловки снизилась. "После получения сокрушительного отпора на горловском направлении с нашей стороны в ответ на истребление мирного населения отмечается резкое снижение активности силовиков", — заявил Басурин.

Тем не менее сегодня днем силовики выпустили по фильтровальной станции в центре города снаряд калибром 152 миллиметра.

Ситуация в Горловке

В последние дни обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась — ВСУ несколько раз обстреляли Горловку, расположенную в сорока километрах к северу от Донецка. За неделю в результате обстрелов погибли четыре человека, более десяти получили ранения.

При этом в ДНР заявляют, что силам республики удалось сорвать планы Киева занять город.

По словам Басурина, силовики намеревались укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку. Они предприняли несколько атак, которые силам ДНР удалось отразить. В районе поселка Гольмовский украинские военные потеряли пять человек убитыми и четырех ранеными, а также один миномет. В районе Чигирей потери силовиков составили 13 убитых и более 20 раненых. Ополченцы также уничтожили танк, БМП силовиков и станцию контрбатарейной борьбы.

Еще одну атаку на позиции ДНР силовики предприняли в районе поселка Южное — в ней участвовали до двух взводов при поддержке минометов, танков и артиллерии. ВСУ потеряли в этой атаке десять человек.

По факту обстрелов Генпрокуратура ДНР возбудила против командиров 24-й и 54-й отдельных механизированных бригад ВСУ уголовное дело о теракте.

Что говорят в Киеве

Цель наступления украинских силовиков на Горловку — "затягивание петли" вокруг Донецка, заявил изданию "Страна.ua" источник в штабе Операции объединенных сил.

"Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный. Тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город", — сказал офицер.

По его словам, если силовики возьмут под контроль высоты, саму Горловку армия ДНР сдаст без боя, поскольку "погибать там нет смысла".

"Соответственно, Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка. Тем более ВСУ формально не нарушает минских договоренностей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне. И мы имеем полное право занять серую зону, такое передвижение наступлением как бы не считается", — добавил собеседник издания.

Волкер "подливает масла в огонь"

Активизация военных действий в Донбассе связана с визитом спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, вместо того чтобы потребовать от Киева прекратить эскалацию конфликта, Волкер выдвинул "ряд одиозных тезисов".

"Среди них отказ американского посланника признавать сам факт существования республик Донбасса. Этот пассаж свидетельствует о том, что либо он не читал самих Минских соглашений, либо не желает замечать очевидного", — заявила Захарова.

Волкер "не только подливает масла в огонь, но и ассоциирует себя с одной из сторон конфликта", подчеркнула дипломат.

"Видимо, не случайно после отъезда американского гостя вооруженные силы Украины активизировали военные провокации в районе донецкой фильтровальной станции под Горловкой и в ряде других населенных пунктов. Поддержка Волкером действий Киева воспринимается украинскими властями как очевидная индульгенция на военные авантюры", — заключила Захарова.

Киеву выгодно поддержание конфликта

Обострение ситуации в районе Горловки — возможно самое масштабное за последние месяцы, хотя боевые действия в Донбассе никогда, по большому счету, не прекращались, отметил кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиал РАНХиГС при президенте России Сергей Козлов.

По его мнению, это отражает стремление Киева поддерживать конфликт в вялотекущем состоянии — как только боевые действия прекратятся, сразу киевским властям зададут все вопросы о том тяжелом положении, в котором находится Украина

"До этой поры, пока идут боевые действия, у киевских властей есть возможность перекладывать всю ответственность на "российскую агрессию", как они это называют", — сказал Козлов в эфире радио Sputnik.

Нынешнее обострение, по мнению политолога, может быть связано с двумя факторами.

"Во-первых, это готовящаяся встреча в нормандском формате. Здесь украинской стороне необходимо продемонстрировать, что это Россия ведет агрессивные действия, хотя инициатором обострения была сама Украина. И второй момент: стартовавшая президентская предвыборная кампания. И здесь единственным аргументом, который может каким-то образом консолидировать пропрезидентскую поддержку, является продолжение войны и заявления о том, что якобы именно Порошенко – тот президент, который сдерживает "российскую агрессию", — полагает он.