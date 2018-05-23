В ДНР заявили о ликвидации группы украинских диверсантов‍

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вооруженные силы самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожили в Донбассе группу украинских диверсантов, которая планировала теракты на территории республики. Об этом рассказал журналистам представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. При этом в районе Горловки, где украинские силовики пытались атаковать позиции ДНР, остается напряженной.
"По имеющимся у нас данным, террористы имели цель проникнуть в Горловку для расстрела мирных жителей", — рассказал замкомандующего.
Он добавил, что украинские силовики готовят очередную диверсионную группу с целью совершения терактов на территории ДНР, и пообещал, что это подразделение также уничтожат.
При этом, добавил он, активность украинских силовиков в районе Горловки снизилась. "После получения сокрушительного отпора на горловском направлении с нашей стороны в ответ на истребление мирного населения отмечается резкое снижение активности силовиков", — заявил Басурин.
Тем не менее сегодня днем силовики выпустили по фильтровальной станции в центре города снаряд калибром 152 миллиметра.
Ситуация в Горловке
В последние дни обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась — ВСУ несколько раз обстреляли Горловку, расположенную в сорока километрах к северу от Донецка. За неделю в результате обстрелов погибли четыре человека, более десяти получили ранения.
По словам Басурина, силовики намеревались укрепиться на господствующих высотах и войти в Горловку. Они предприняли несколько атак, которые силам ДНР удалось отразить. В районе поселка Гольмовский украинские военные потеряли пять человек убитыми и четырех ранеными, а также один миномет. В районе Чигирей потери силовиков составили 13 убитых и более 20 раненых. Ополченцы также уничтожили танк, БМП силовиков и станцию контрбатарейной борьбы.
Еще одну атаку на позиции ДНР силовики предприняли в районе поселка Южное — в ней участвовали до двух взводов при поддержке минометов, танков и артиллерии. ВСУ потеряли в этой атаке десять человек.
По факту обстрелов Генпрокуратура ДНР возбудила против командиров 24-й и 54-й отдельных механизированных бригад ВСУ уголовное дело о теракте.
Что говорят в Киеве
Цель наступления украинских силовиков на Горловку — "затягивание петли" вокруг Донецка, заявил изданию "Страна.ua" источник в штабе Операции объединенных сил.
По его словам, если силовики возьмут под контроль высоты, саму Горловку армия ДНР сдаст без боя, поскольку "погибать там нет смысла".
"Соответственно, Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка. Тем более ВСУ формально не нарушает минских договоренностей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне. И мы имеем полное право занять серую зону, такое передвижение наступлением как бы не считается", — добавил собеседник издания.
Волкер "подливает масла в огонь"
Активизация военных действий в Донбассе связана с визитом спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Среди них отказ американского посланника признавать сам факт существования республик Донбасса. Этот пассаж свидетельствует о том, что либо он не читал самих Минских соглашений, либо не желает замечать очевидного", — заявила Захарова.
Волкер "не только подливает масла в огонь, но и ассоциирует себя с одной из сторон конфликта", подчеркнула дипломат.
"Видимо, не случайно после отъезда американского гостя вооруженные силы Украины активизировали военные провокации в районе донецкой фильтровальной станции под Горловкой и в ряде других населенных пунктов. Поддержка Волкером действий Киева воспринимается украинскими властями как очевидная индульгенция на военные авантюры", — заключила Захарова.
Киеву выгодно поддержание конфликта
Обострение ситуации в районе Горловки — возможно самое масштабное за последние месяцы, хотя боевые действия в Донбассе никогда, по большому счету, не прекращались, отметил кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления — филиал РАНХиГС при президенте России Сергей Козлов.
"До этой поры, пока идут боевые действия, у киевских властей есть возможность перекладывать всю ответственность на "российскую агрессию", как они это называют", — сказал Козлов в эфире радио Sputnik.
Нынешнее обострение, по мнению политолога, может быть связано с двумя факторами.
"Во-первых, это готовящаяся встреча в нормандском формате. Здесь украинской стороне необходимо продемонстрировать, что это Россия ведет агрессивные действия, хотя инициатором обострения была сама Украина. И второй момент: стартовавшая президентская предвыборная кампания. И здесь единственным аргументом, который может каким-то образом консолидировать пропрезидентскую поддержку, является продолжение войны и заявления о том, что якобы именно Порошенко – тот президент, который сдерживает "российскую агрессию", — полагает он.