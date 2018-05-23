Южнокорейские журналисты прибыли в КНДР на закрытие ядерного полигона

Иностранные журналисты, отправившиеся освещать закрытие ядерного полигона на севере КНДР, в аэропорту Пекина перед посадкой на рейс в Вонсан

Иностранные журналисты, отправившиеся освещать закрытие ядерного полигона на севере КНДР, в аэропорту Пекина перед посадкой на рейс в Вонсан

ВОНСАН (КНДР), 23 мая — РИА Новости. Южнокорейские журналисты прибыли из Сеула в северокорейский Вонсан, чтобы со своими коллегами из России, США, Китая и Великобритании отправиться на закрытие ядерного полигона в КНДР, передает корреспондент РИА Новости.

Среди вновь прибывших журналистов — представители MBC и News1.

"Мы прилетели из Сеула. Я мечтал попасть в Северную Корею, и вот представился этот случай, так что я постараюсь сделать все, что в моих силах", — сказал РИА Новости представитель издания News1.

О том, что Северная Корея приняла список южнокорейских журналистов, сообщило в среду утром министерство национального объединения Южной Кореи. Список из 8 человек был передан северокорейской стороне через пункт переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Северная Корея приняла этот список.

Северная Корея сама пригласила журналистов на демонтаж полигона 23-25 мая. МИД КНДР объявил об этом 12 мая, однако ситуация стала неопределенной после начала в Южной Корее совместных американо-южнокорейских военно-воздушных учений по уничтожению ядерных и ракетных объектов на территории КНДР.

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