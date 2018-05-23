Израиль назвал авиаудары по Газе ответом на прорыв границы

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 мая — РИА Новости. Израильская авиация нанесла в секторе Газа удары по двум военно-морским целям и объекту "подземной террористической инфраструктуры" правящего в анклаве движения ХАМАС, сообщили военные.

Ночной налет они назвали ответом на вчерашний прорыв через границу группы палестинцев, которые подожгли армейский пост.

"Помимо этого, удары были нанесены в ответ на продолжающиеся попытки запуска беспилотников и воздушных змеев с намерением… вызвать пожары на израильской территории", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Палестинское агентство "аль-Раи" ранее передавало, что среди целей израильской бомбардировки были два катера в морском порту города Газы, один из которых сгорел.

Израильтяне считают ХАМАС ответственным за любые агрессивные действия с территории сектора Газа, требуя от исламистов обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.