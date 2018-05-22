Представители омбудсмена Украины дважды навещали Вышинского в СИЗО

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Представители омбудсмена Украины дважды навещали журналиста Кирилла Вышинского в СИЗО Херсона, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.

Сам Доманский также во вторник навестил своего подзащитного. Кроме того, адвокат сообщил, что во вторник отправил с нарочным (курьером) заявку на апелляцию в апелляционный суд Херсонской области. Накануне апелляция была отправлена по почте.

"До конца недели ждем назначения рассмотрения апелляции", — сообщил Доманский РИА Новости.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.