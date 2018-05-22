Си Цзиньпин призвал укрепить взаимодоверие между странами ШОС

ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с секретарями советов безопасности стран-членов ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) призвал укреплять стратегическое взаимодоверие в рамках организации, говорится в сообщении МИД КНР.

"Необходимо, следуя за вектором сотрудничества в сфере безопасности, продолжать укреплять стратегическое взаимодоверие, скоординированность и взаимодействие в политике, поддерживать беспристрастность и справедливость, сообща содействовать политическому решению существующих горячих вопросов", — заявил Си Цзиньпин.

Он отметил, что после расширения состава ШОС, потенциал сотрудничества организации в сфере безопасности стал еще больше, ответственность еще больше, стали больше и ожидания народов каждой из стран и всего международного сообщества.

"В настоящее время региональная обстановка безопасности в целом стабильная. В то же время старые вызовы, такие как незаконный оборот наркотиков, трансграничная организованная преступность и другие вызовы, по-прежнему существуют", — сказал Си Цзиньпин.

По словам председателя КНР, это требует от стран-участниц организации усиления "готовности, хладнокровного рассудка, точной оценки и рациональной реакции".

Китай продолжит и дальше выстраивать взаимодоверие с остальными членами ШОС, подчеркнул Си Цзиньпин.