Путин пригласил Назарбаева на открытие чемпионата мира по футболу в Москве

АЛМА-АТА, 22 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым пригласил его на церемонию открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"В ходе беседы главы государств обсудили текущие вопросы сотрудничества. Российский лидер пригласил Назарбаева принять участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве", — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что во время беседы главы государств обсудили некоторые вопросы в продолжение переговоров, состоявшихся в Сочи 14 мая.