В Крыму ответили на заявление Киева об "уничтожении" моста на полуостров

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Безопасность моста через Керченский пролив находится на самом высоком уровне. Об этом в интервью RT заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, комментируя слова украинского парламентария Игоря Мосийчука о необходимости "уничтожить" сооружение.

По словам Ганжары, Украина долгое время впустую заверяла свой народ в том, что Россия не сможет построить Крымский мост и утверждала, что он будет "разрушаться" уже в процессе возведения. Поэтому киевских политиков чрезвычайно раздражает тот факт, что мост был открыт раньше срока.

"Уничтожить Крымский мост они могут лишь в фантазиях", — отметил депутат в интервью RT, добавив, что любая попытка повреждения моста будет "пресекаться самым жестким образом".

Он пояснил, что в связи с успешным инфраструктурным развитием полуострова украинские политики будут и дальше делать такие заявления.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить Крымский мост. Он добавил, что обязательно пошел бы на такой шаг, если бы занимал пост министра обороны.