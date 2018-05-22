Украинским силовикам поставили задачу "затянуть петлю" вокруг Донецка

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Источник в штабе Операции объединенных сил (ООС) рассказал изданию "Страна.ua" о цели наступления украинских силовиков на Горловку.

По его словам, украинские силовики хотят затянуть петлю вокруг Донецка.

"Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный, тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город", — отметил офицер.

Как подчеркнул собеседник издания, если силовики возьмут под контроль высоты, саму Горловку армия самопровозглашенной ДНР сдаст без боя, поскольку "погибать там нет смысла".

Источник назвал Горловку стратегическим плацдармом для наступления на Дебальцево и Енакиево, а потом — на Донецк.

"ВСУ формально не нарушает минских договоренностей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне. И мы имеем полное право занять "серую зону", такое передвижение наступлением как бы не считается", — добавил офицер.

Стандартная тактика ВСУ

В свою очередь, политолог Александр Асафов назвал такую тактику украинских военных стандартной.

По его словам, они хотят захватить "серую зону", чтобы подвести туда артиллерию и обстреливать мирные районы Донецка.

"Ситуация серьезно обострилась — говорят, она близка к событиям 2015 года", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Как считает Асафов, это обострение на юго-востоке Украины может быть связано как с открытием Крымского моста, так и с предстоящим Чемпионатом мира по футболу в России.

По мнению политолога, президент Украины Петр Порошенко хочет войти в статус войны против России.

"Поэтому АТО прекращена, и сейчас это — ООС, которая должна перейти к боевым действиям против "страны-агрессора", — добавил он.

Асафов подчеркнул, что только войной киевские власти могут объяснить экономический и социальный кризис на Украине.

"Реальную причину — разъедающую страну коррупцию — Порошенко, конечно, признавать не будет, хотя сам серьезно поправил свое благосостояние за прошедшие годы", — отметил эксперт.

По его словам, в Киеве прекрасно осознают, что настоящей войны они не выдержат и нескольких часов, поэтому они хотят максимально обострить ситуацию, воззвать к мировому сообществу, обвинить Россию.

Ситуация на Донбассе

"И мытьем или катаньем заставить мировое сообщество ввести вооруженные силы, чтобы с их помощью зачистить ДНР и ЛНР — принести туда "мир" в украинском понимании", — заключил Асафов.

Ситуация на линии соприкосновения обострилась на минувших выходных, когда ВСУ несколько раз обстреляли Горловку, расположенную в 40 километрах к северу от Донецка.

Как сообщили в ДНР, силовики использовали запрещенные международными соглашениями боеприпасы со шрапнелью, а также начали переброску запрещенных минскими договоренностями вооружений на линию соприкосновения.

Накануне в ДНР заявили о новом нападении силовиков в районе Горловки. ВСУ потеряли около десяти человек убитыми, уничтожены танк и БМП. Вооруженные силы ДНР полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения, добавили в штабе.