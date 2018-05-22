Политолог рассказал, с чем связан план ВСУ "затянуть петлю" вокруг Донецка

Украинские силовики заявили о планах "затянуть петлю" вокруг Донецка. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik объяснил, с чем, по его мнению, связано нынешнее обострение в Донбассе.

Цель наступления украинских силовиков на Горловку — "затягивание петли" вокруг Донецка, заявил изданию "Страна.ua" источник в штабе Операции объединенных сил (ООС).

"Горловка окружена выгодными высотами, в том числе в поселке Южный. Тот, кто владеет опорными позициями на этих высотах, по сути, владеет городом. С них легко простреливается весь город", — сказал офицер.

По его словам, если силовики возьмут под контроль высоты, саму Горловку армия самопровозглашенной ДНР сдаст без боя, поскольку "погибать там нет смысла".

"Соответственно, Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка. Тем более ВСУ формально не нарушают Минских договоренностей — высоты вокруг Горловки относятся к так называемой "серой зоне". И мы имеем полное право занять "серую зону", такое передвижение наступлением как бы не считается", — добавил офицер.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik прокомментировал эту тактику.

"Это стандартная тактика ВСУ – захват так называемой серой зоны, чтобы подвести туда артиллерию и эффективнее обстреливать мирные районы Донецка. Ситуация серьезно обострилась – говорят, она близка к событиям 2015 года", — сказал он.

Политолог объяснил, с какими факторами может быть связано нынешнее обострение.

"Это обусловлено и новостями про открытие Крымского моста, и Чемпионатом мира. (Президент Украины Петр) Порошенко стремится войти в статус войны против России. Поэтому АТО прекращена, и сейчас это – ООС, которая должна перейти к боевым действиям против "страны-агрессора". Только войной они могут объяснить происходящее на Украине, ее экономический и социальный кризис. Реальную причину – разъедающую страну коррупцию – Порошенко, конечно, признавать не будет, хотя сам серьезно поправил свое благосостояние за прошедшие годы. Но в Киеве прекрасно осознают, что настоящей, полноценной войны они не выдержат и нескольких часов. Поэтому задача – максимально обострить ситуацию, воззвать к мировому сообществу, обвинить Россию. И мытьем или катаньем заставить мировое сообщество ввести вооруженные силы, чтобы с их помощью зачистить ДНР и ЛНР — принести туда "мир" в украинском понимании", — отметил Александр Асафов.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили о новом нападении силовиков на позиции самопровозглашенной республики в районе Горловки. Как заявил представитель командования ДНР Эдуард Басурин, атакующие потеряли около десяти человек убитыми, уничтожены танк и БМП. Вооруженные силы ДНР полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения, добавил он.

Ситуация на линии соприкосновения обострилась на минувших выходных, когда ВСУ несколько раз обстреляли Горловку, расположенную в 40 километрах к северу от Донецка. Как сообщил Басурин, украинские силовики использовали запрещенные международными соглашениями боеприпасы со шрапнелью.

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