Число погибших при взрыве в кафе в Баку возросло до трех

БАКУ, 22 мая – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в кафе в Баку возросло до трех, состояние одной пострадавшей остается тяжелым, сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы Минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова.

Накануне местные СМИ сообщили о взрыве в кафе в Баку. По их данным, инцидент произошел в Бинагадинском районе, в кафе, расположенном на рынке по продаже автомобильных запчастей возле торгового центра. В Минздраве РИА Новости уточнили, что во время взрыва погибли два человека, двое были госпитализированы с ожогами. В МЧС Азербайджана РИА Новости сообщили, что причиной гибели людей в кафе стал взрыв баллона с пропаном.

"Один из пострадавших скончался", — сообщила Ахмедова.