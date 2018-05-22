В ЛНР рассказали, как ВСУ запугивают наблюдателей миссии ОБСЕ

ЛУГАНСК, 22 мая — РИА Новости. Украинские силовики пытаются запугать наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, открывая огонь в непосредственной близости от сотрудников миссии, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее СММ ОБСЕ опубликовала информацию о том, что в 100 метрах от наблюдателей велся огонь из стрелкового оружия. Инцидент произошел в подконтрольной ВС Украины Кряковке.

"Практика запугивания представителей СММ ОБСЕ бандами ВСУ набирает обороты. С целью сокрытия от представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ запрещенного вооружения и других нарушений договоренностей, достигнутых в Минске, командование ООС (операции Объединенных сил — ред.) отдает преступные приказы своим подчиненным открывать огонь по наблюдателям", — заявил Марочко.

Он заявил, что после открытия огня украинскими силовиками в Кряковке 21 мая патруль миссии немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в Северодонецке.

"Данный случай в очередной раз подтверждает двуликость Украины. С одной стороны командующий операцией оккупационных сил генерал Наев (командующий Объединенных сил Украины Сергей Наев — ред.) говорит о том, что им, якобы, даны указания командирам соединений и воинских частей не препятствовать сотрудникам миссии ОБСЕ, а на самом деле приказы поступают запугивать и угрожать международным наблюдателям, вести огонь в непосредственной близости", — подчеркнул Марочко.

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