Шойгу считает ситуацию в Афганистане нестабильной

ТАШКЕНТ, 22 мая — РИА Новости. Ситуация в Афганистане не становится стабильней, что дает возможность перехода через эту страну формирований террористов в сопредельные государства, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства Адбусаломом Азизовым.

По словам Шойгу, военное и военно-техническое сотрудничество РФ и Узбекистана носит "абсолютно конкретный и очень важный характер".

"Связано это, конечно, в первую очередь, со всеми теми рисками и угрозами, которые находятся у границ Узбекистана. И здесь нельзя не отметить возрастающую угрозу международного терроризма, который перемещается из Сирии в соседние, сопредельные государства, в том числе в Узбекистан", — подчеркнул он.

"Мы не можем сегодня сказать о том, что ситуация в Афганистане становится более стабильной, более безопасной. С учетом того, что формирования, которые уходят из Сирии, перемещаются в том числе в Афганистан. И здесь, конечно, особую роль играет подготовка военных специалистов, тех, кто в случае необходимости может встать на защиту интересов государства", — отметил глава российского оборонного ведомства.