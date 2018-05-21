РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Помпео назвал условия для новой сделки США с Ираном

21:0621.05.2018
0120
© REUTERS / Raheb Homavandi/File PhotoИранский флаг в Персидском заливе. Архивное фотоИранский флаг в Персидском заливе. Архивное фото
© REUTERS / Raheb Homavandi/File Photo

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал условия, при которых Вашингтон пойдет на новое соглашение с Ираном по ядерной программе. Предыдущее Вашингтон разорвал в начале мая.

Протест против политики президента США Дональда Трампа в Тегеране, Иран. Ноябрь 2017
© AP Photo / Vahid Salemi
"Отменное" решение. Как Трамп кидает "иранскую сделку" в переделку

Требования Вашингтона

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, слова которого приводит Associated Press, Тегеран должен прекратить поддержку повстанцев-хуситов в Йемене и шиитского движения "Хезболла" в Ливане, "вывести все силы" из Сирии и "перестать угрожать Израилю".

Также госсекретарь заявил, что исламская республика обязана "освободить всех граждан США", пропавших без вести или удерживаемых "по ложным обвинениям".

Кроме того, Вашингтон рассчитывает получить "безоговорочный доступ" ко всем ядерным объектам в стране.

Всего, по словам Помпео, список требований включает в себя 12 пунктов.

"Некоторым этот список может показаться длинным, но это просто отражение огромных масштабов пагубного поведения Ирана", — заявил госсекретарь.

Мужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно Ирана
© AFP 2018 / STR
Мнение: Америка бредит идеей смены режима в Иране

До тех пор, пока Иран не выполнит условия, США будут осуществлять "беспрецедентное финансовое давление", заявил Помпео.
Кроме того, госсекретарь пригрозил сдерживать Иран военными мерами.

"Мы найдем иранских представителей и подручных "Хезболлах" по всему миру, и мы их раздавим. У Ирана никогда не будет карт-бланш на доминирование в регионе", — заявил он.

Президент Ирана Хасан Роухани в ответ заявил, что США не могут решать за страну и за весь мир.

Мотивы США

Политолог Андрей Колядин в эфире радио Sputnik прокомментировал условия, выдвинутые Ирану, в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Андрей Колядин.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением по ядерной программе Ирана в министерстве обороны в Тель-Авиве. 30 апреля 2018
© REUTERS / Amir Cohen
Израиль дал США повод для новой большой войны

По его словам, для руководства США очень важно пересмотреть условия старой сделки с Ираном, потому что Дональду Трампу важно иметь возможность сказать, что это он достиг новых соглашений. Однако, как считает политолог, требования устанавливаются настолько жесткие, что Иран явно на них не согласится.

По его мнению, обещание США развивать экономику Ирана и предоставить этой стране продвинутые технологии также вряд ли вызовет доверие Тегерана.

"Я не очень верю, что США создадут предпосылки для ускоренного экономического развития Ирана. Одно из основных направлений США — это, наоборот, создание товарных преимуществ для своей страны с помощью санкций. Поэтому поверить, что они вдруг откажутся от этой политики и дадут развиваться странам-конкурентам, довольно трудно", — сказал Колядин.

Иранская ядерная сделка

Иранские ракеты рядом с портретом аятоллы Али Хаменеи в Тегеране
© REUTERS / Nazanin Tabatabaee Yazdi/File Photo
И ты, Брут: Европа не разорвет сделку с Ираном из-за США
Сделку с Ираном в 2015 году заключила "шестерка" международных посредников — Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия. Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.

Трамп неоднократно критиковал соглашение, обвиняя Тегеран в нарушении СВПД, а 8 мая объявил о выходе Вашингтона из сделки.
При этом американский лидер пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые ограничения.

 

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена