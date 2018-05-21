Помпео назвал условия для новой сделки США с Ираном

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал условия, при которых Вашингтон пойдет на новое соглашение с Ираном по ядерной программе. Предыдущее Вашингтон разорвал в начале мая.

Требования Вашингтона

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, слова которого приводит Associated Press, Тегеран должен прекратить поддержку повстанцев-хуситов в Йемене и шиитского движения "Хезболла" в Ливане, "вывести все силы" из Сирии и "перестать угрожать Израилю".

Также госсекретарь заявил, что исламская республика обязана "освободить всех граждан США", пропавших без вести или удерживаемых "по ложным обвинениям".

Кроме того, Вашингтон рассчитывает получить "безоговорочный доступ" ко всем ядерным объектам в стране.

Всего, по словам Помпео, список требований включает в себя 12 пунктов.

"Некоторым этот список может показаться длинным, но это просто отражение огромных масштабов пагубного поведения Ирана", — заявил госсекретарь.

До тех пор, пока Иран не выполнит условия, США будут осуществлять "беспрецедентное финансовое давление", заявил Помпео.

Кроме того, госсекретарь пригрозил сдерживать Иран военными мерами.

"Мы найдем иранских представителей и подручных "Хезболлах" по всему миру, и мы их раздавим. У Ирана никогда не будет карт-бланш на доминирование в регионе", — заявил он.

Президент Ирана Хасан Роухани в ответ заявил, что США не могут решать за страну и за весь мир.

Мотивы США

Политолог Андрей Колядин в эфире радио Sputnik прокомментировал условия, выдвинутые Ирану, в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Андрей Колядин.

По его словам, для руководства США очень важно пересмотреть условия старой сделки с Ираном, потому что Дональду Трампу важно иметь возможность сказать, что это он достиг новых соглашений. Однако, как считает политолог, требования устанавливаются настолько жесткие, что Иран явно на них не согласится.

По его мнению, обещание США развивать экономику Ирана и предоставить этой стране продвинутые технологии также вряд ли вызовет доверие Тегерана.

"Я не очень верю, что США создадут предпосылки для ускоренного экономического развития Ирана. Одно из основных направлений США — это, наоборот, создание товарных преимуществ для своей страны с помощью санкций. Поэтому поверить, что они вдруг откажутся от этой политики и дадут развиваться странам-конкурентам, довольно трудно", — сказал Колядин.

Иранская ядерная сделка

Сделку с Ираном в 2015 году заключила "шестерка" международных посредников — Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия. Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.

Трамп неоднократно критиковал соглашение, обвиняя Тегеран в нарушении СВПД, а 8 мая объявил о выходе Вашингтона из сделки.

При этом американский лидер пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые ограничения.