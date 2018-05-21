Согласится ли Иран на условия США? Мнение политолога

Госсекретарь США Майк Помпео назвал условия для новой сделки с Ираном. Эти условия прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Андрей Колядин.

США в случае выполнения Ираном их требований готовы восстановить отношения и даже помочь Тегерану развивать экономику, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы были бы готовы прекратить базовые компоненты всех наших санкций против режима и будем рады восстановить полномасштабные дипломатические и торговые отношения с Ираном и предоставить Ирану продвинутые технологии", – сказал Помпео, выступая в Вашингтоне.

Он также пообещал способствовать "модернизации и интеграции экономики Ирана в мировую экономику".

Ранее в той же речи Помпео изложил список требований к Ирану, который не только содержит все положения ядерных договоренностей, но и выходит далеко за их рамки. В частности, США требуют от Ирана прекратить любую ядерную деятельность, не поддерживать союзные им силы в ряде стран региона и свернуть ракетную программу.

Всего, по словам Помпео, список требований включает в себя 12 пунктов. "Некоторым этот список может показаться длинным, но это просто отражение огромных масштабов пагубного поведения Ирана", – заявил госсекретарь.

Политолог Андрей Колядин в эфире радио Sputnik прокомментировал условия, выдвинутые Ирану.

"Для руководства США очень важно пересмотреть условия сделки с Ираном, достигнутые при предыдущей администрации, потому что (президенту) Дональду Трампу очень важно иметь возможность сказать: это я договорился, это я достиг новых соглашений. Но требования устанавливаются настолько жесткие, что Иран явно на них не согласится. Так, Тегеран, я думаю, не пойдет на то, чтобы свернуть все свои ядерные программы, включая мирные, которые для Ирана очень важны", – сказал Андрей Колядин.

По его мнению, обещание США развивать экономику Ирана и предоставить этой стране продвинутые технологии также вряд ли вызовет доверие Тегерана.

"Я не очень верю, что США создадут предпосылки для ускоренного экономического развития Ирана. Одно из основных направлений США – это, наоборот, создание товарных преимуществ для своей страны с помощью санкций. Поэтому поверить, что они вдруг откажутся от этой политики и дадут развиваться странам-конкурентам, довольно трудно", – считает Андрей Колядин.

Ранее Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. При этом американский лидер пообещал не только вернуть старые санкции против Тегерана, но и ввести новые ограничения.

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