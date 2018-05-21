Защита подала апелляцию на арест Вышинского

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала апелляцию на его арест, сообщил адвокат Андрей Доманский.

"По почте отправили. <…> Завтра также отправим с нарочным в канцелярию апелляции в Херсоне", — уточнил он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что условия содержания журналиста в херсонском СИЗО нормальные, жалоб нет.

Во вторник адвокат намерен навестить подзащитного.

Задержание и обыски

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон.

Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.

Реакция в России и мире

В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры.

Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.