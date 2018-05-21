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Защита подала апелляцию на арест Вышинского

Сюжет:
Задержание главы портала РИА Новости Украина (154)
16:5621.05.2018
(обновлено: 17:40 21.05.2018)
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© REUTERS / StringerКирилл Вышинский в суде. 17 мая 2018Кирилл Вышинский в суде. 17 мая 2018
© REUTERS / Stringer

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала апелляцию на его арест, сообщил адвокат Андрей Доманский.

Уровень средневековой инквизиции. В Москве прошел митинг в поддержку Вышинского
© Ruptly
Уровень средневековой инквизиции - журналисты и политики об аресте Вышинского
"По почте отправили. <…> Завтра также отправим с нарочным в канцелярию апелляции в Херсоне", — уточнил он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что условия содержания журналиста в херсонском СИЗО нормальные, жалоб нет.

Во вторник адвокат намерен навестить подзащитного.

Свобода слова по-украински карикатура Виталий Подвицкий
© Виталий Подвицкий
Свобода слова по-украински

Задержание и обыски

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон.

упруга журналиста Кирилла Вышинского Ирина Вышинская во время пресс-конференции в формате видеомоста Москва - Киев. 18 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жена Кирилла Вышинского: не получается связаться с мужем
Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.

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© РИА Новости
Война с инакомыслием, или Как на Украине преследуют журналистов

Реакция в России и мире

Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Киселев рассказал о возможном обмене арестованного Вышинского
В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры.

Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

В пятницу в центре Москвы перед зданием посольства Украины прошла согласованная акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина.
Акция журналистов в поддержку Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа акцию в поддержку Кирилла Вышинского к зданию посольства Украины в центре Москвы пришли журналисты многих российских СМИ. "Это очень смахивает на инквизицию, когда человеку предъявляют абсолютно абсурдное обвинение в том, что он не совершал и даже не мог совершать и потом просто его уничтожают", - отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян во время акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На акцию в поддержку Кирилла Вышинского к зданию посольства Украины в центре Москвы пришли журналисты многих российских СМИ. "Это очень смахивает на инквизицию, когда человеку предъявляют абсолютно абсурдное обвинение в том, что он не совершал и даже не мог совершать и потом просто его уничтожают", - отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАкция у здания посольства Украины началась в Леонтьевском переулке в 14.00 мск.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Акция у здания посольства Украины началась в Леонтьевском переулке в 14.00 мск.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкПикет был согласован властями Москвы.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского и координатора движения Волонтеры победы Елены Одновол. 18 мая 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Пикет был согласован властями Москвы.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЖурналиста Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Журналиста Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкХерсонский городской суд 17 мая постановил поместить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Херсонский городской суд 17 мая постановил поместить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУкраинские силовики также провели обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу уже вызвали 47 человек.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Украинские силовики также провели обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу уже вызвали 47 человек.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.Участница акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа акцию в поддержку журналистов, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины пришли порядка 200 человек.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
На акцию в поддержку журналистов, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины пришли порядка 200 человек.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкУчастница акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского.Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. 18 мая 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Участница акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского.
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