Вышинский не жаловался на условия содержания в СИЗО, заявил адвокат

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Обращение с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, помещенным в СИЗО Херсона, можно назвать нормальным, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

В пятницу Вышинского перевели из изолятора временного содержания (ИВС) в СИЗО города Херсон.

"Да, все нормально. По состоянию на вчера (жалоб) не было", — ответил Доманский на вопрос РИА Новости, хорошо ли обращаются с арестованным журналистом.

Адвокат пока не знает, сколько человек содержатся в одной камере с Вышинским – он намерен навестить его во вторник, 22 мая, когда и уточнит условия его пребывания.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Во вторник в Киеве также был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ. В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.