США пригрозили Ирану "беспрецедентным" финансовым давлением

ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. США будут оказывать на Иран беспрецедентное финансовое давление, чтобы предотвратить появление у него ядерного оружия и средств его доставки, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. У лидеров Ирана не будет никаких сомнений в нашей серьезности", — заявил Помпео, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне.

Он напомнил, что после выхода США из "ядерного соглашения" международного сообщества с Ираном будут возобновлены старые санкции и последуют новые.