Госсекретарь США обвинил Иран в недобросовестном соблюдении ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего первого публичного выступления заявил, что Иран недобросовестно следовал условиям "ядерной сделки".

"Иран недобросовестно следовал условиям сделки", — заявил Помпео.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.

Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.