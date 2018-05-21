Причиной гибели двух человек в кафе Баку стал взрыв газового баллона

БАКУ, 21 мая – РИА Новости. Причиной гибели двух человек в кафе в Баку стал взрыв баллона с пропаном, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Ранее местное агентство Репорт сообщило о взрыве в кафе в Баку. По его данным, инцидент произошел в Бинагадинском районе, в кафе, расположенном на рынке по продаже автомобильных запчастей возле торгового центра. В Минздраве РИА Новости уточнили, что во время взрыва погибли два человека, двое с тяжелыми ожогами госпитализированы.

"Взорвался баллон с пропаном. На месте были обнаружены два трупа (женщина и мужчина). Двое пострадавших (женщина и мужчина) госпитализированы. Ведется расследование соответствующими структурами", — сообщили в МЧС.