В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Баку

БАКУ, 21 мая – РИА Новости. Состояние пострадавших при взрыве в кафе в Баку крайне тяжелое, сообщила РИА Новости сотрудница пресс-службы Минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова.

Ранее местное агентство Репорт сообщило о взрыве в кафе в Баку. По его данным, инцидент произошел в Бинагадинском районе, в кафе, расположенном на рынке по продаже автомобильных запчастей возле торгового центра. В Минздраве РИА Новости уточнили, что во время взрыва погибли два человека, двое с тяжелыми ожогами госпитализированы.

"Состояние пострадавших на данный момент крайне тяжелое", — сообщила Ахмедова.