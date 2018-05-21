В Кремле рассказали, чем вызвана русофобия в Британии

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Беспрецедентная волна русофобии в Великобритании вызвана спровоцированным королевством делом Скрипалей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

"Мы с вами являемся свидетелями достаточно беспрецедентной мании, русофобской мании в Великобритании, которая находит самые разные проявления, в том числе и такие. Причем, вы видите, что эта русофобская волна — она спровоцирована не какими-то события в отношении Великобритании или ее граждан, она спровоцирована собственно провокацией, устроенной собственно британской стороной. Я имею в виду так называемое дело Скрипалей", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к возможному ужесточению антироссийских санкций британской стороной.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.