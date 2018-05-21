Власти Горловки опровергли слухи о наступлении ВСУ, но признали обострение

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Слухи о наступлении со стороны украинских силовиков в районе подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки являются дезинформацией, распространяемой украинскими властями, но город подвергается артобстрелам все чаще, заявил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.
"Ввиду увеличения артобстрелов Горловки со стороны ВСУ среди населения города распространяются слухи об эвакуации граждан и о наступлении ВСУ на Горловку. Данные слухи являются дезинформацией, распространяемой киевским режимом, чтобы запугать население и посеять панику среди мирных граждан. Никакими конкретными данными эта дезинформация не подкреплена, что говорит о ее лживости и недостоверности. Мы не обладаем и не можем обладать информацией о возможном наступлении", — написал Приходько на своей странице в Facebook.
В то же время он призвал горожан "в связи с обострением ситуации на линии фронта и увеличением интенсивности обстрелов города со стороны ВСУ… сохранять бдительность, беречь себя, своих родных и близких, соблюдать правила поведения при артобстрелах и беречь свои жизни".
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