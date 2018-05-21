Власти Горловки опровергли слухи о наступлении ВСУ, но признали обострение

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Слухи о наступлении со стороны украинских силовиков в районе подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки являются дезинформацией, распространяемой украинскими властями, но город подвергается артобстрелам все чаще, заявил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики предприняли попытку наступления в районе Горловки — один ополченец убит, трое взяты в плен, потери силовиков составили пять человек. Сообщалось о четырех пострадавших при обстреле города.

"Ввиду увеличения артобстрелов Горловки со стороны ВСУ среди населения города распространяются слухи об эвакуации граждан и о наступлении ВСУ на Горловку. Данные слухи являются дезинформацией, распространяемой киевским режимом, чтобы запугать население и посеять панику среди мирных граждан. Никакими конкретными данными эта дезинформация не подкреплена, что говорит о ее лживости и недостоверности. Мы не обладаем и не можем обладать информацией о возможном наступлении", — написал Приходько на своей странице в Facebook.

В то же время он призвал горожан "в связи с обострением ситуации на линии фронта и увеличением интенсивности обстрелов города со стороны ВСУ… сохранять бдительность, беречь себя, своих родных и близких, соблюдать правила поведения при артобстрелах и беречь свои жизни".

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