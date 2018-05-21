На Шри-Ланке из-за сильных ливней погибли пять человек

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Не менее пяти человек погибли из-за сильных ливней и штормового ветра, которые обрушились на Шри-Ланку в ночь на воскресенье, сообщает местное издание Colombo Page со ссылкой на пресс-службу полиции.
Как сообщает пресс-служба полиции, два человека погибли от ударов молнии в населенном пункте Великанда и еще один в городе Хорана. Также один человек погиб при падении дерева в Бадалкумбуре. Пятый человек погиб при падении земляной насыпи на его дом в городе Булаткохупития.
В Шри-Ланке начался ежегодный период муссонных дождей. Метеорологические службы страны сообщают, что количество осадков в некоторых районах может превысить 150 миллиметров.
Более 200 человек погибли и 78 пропали без вести, когда юго-западные муссоны стали причиной сильных наводнений и оползней в Шри-Ланке в 2017 году.