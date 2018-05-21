АНКАРА, 21 мая — РИА Новости, Алёна Палажченко. Западные страны критикуют продление режима ЧП в Турции, пытаясь спасти свои "пешки" в виде организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана (РПК), которых Анкара считает террористическими организациями, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Турции, лидер партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он семь раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. В очередной раз режим ЧП был продлен 18 апреля. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны. Как ранее заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, Турции будет сложно провести свободные, честные и прозрачные выборы в условиях режима чрезвычайного положения.

"Почему Запад критикует режим ЧП, введенный в Турции? Потому что он против того, чтобы в Турции вычищались его пешки, члены террористических организаций – FЕТО и РПК. И чтобы спасти их, они критикуют Анкару за введение ЧП, которое помогает от них избавиться. Желание США и стран ЕС его отменить не отвечает нашим национальным интересам. Мы отменим его тогда, когда полностью избавимся как от внешних угроз, так и от террористических", — сказал Перинчек.

В то же время он подчеркнул, что возглавляемая им партия выступает против того, чтобы режим ЧП использовался для политического давления на инакомыслящих и оппозицию. "Мы против этого сегодня и будем против завтра. Конечно, полностью уничтожить терроризм не так просто, но ЧП должно продлиться до момента, когда террористическая угроза будет сведена к минимуму", — добавил собеседник агентства.

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), а также независимых кандидатов Мераль Акшенер, Темеля Карамоллаоглу и Догу Перинчека.

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