АНКАРА, 21 мая — РИА Новости, Алёна Палажченко. Западные страны критикуют продление режима ЧП в Турции, пытаясь спасти свои "пешки" в виде организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана (РПК), которых Анкара считает террористическими организациями, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Турции, лидер партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек.
"Почему Запад критикует режим ЧП, введенный в Турции? Потому что он против того, чтобы в Турции вычищались его пешки, члены террористических организаций – FЕТО и РПК. И чтобы спасти их, они критикуют Анкару за введение ЧП, которое помогает от них избавиться. Желание США и стран ЕС его отменить не отвечает нашим национальным интересам. Мы отменим его тогда, когда полностью избавимся как от внешних угроз, так и от террористических", — сказал Перинчек.
На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), а также независимых кандидатов Мераль Акшенер, Темеля Карамоллаоглу и Догу Перинчека.
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