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Интервью

Кандидат в президенты Турции: когда приду к власти, Анкара покинет НАТО

11:0021.05.2018
(обновлено: 11:01 21.05.2018)
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© РИА Новости / Елена ПалажченкоКандидат в президенты Турции Догу ПеринчекКандидат в президенты Турции Догу Перинчек
© РИА Новости / Елена Палажченко

Угрозы в адрес Турции и России исходят из одного и того же источника, поэтому Анкаре следует укреплять военное сотрудничество с Москвой, такого мнения придерживается кандидат в президенты Турции, лидер партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек. В интервью РИА Новости претендент на пост главы государства, выборы которого пройдут 24 июня, также рассказал, что в случае своего избрания Турция покинет НАТО.

Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Она считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Партия не представлена в турецком парламенте, тем не менее является влиятельной силой в стране, в ее состав входит около 160 тысяч человек.

— Как в случае вашего избрания президентом будут развиваться российско-турецкие отношения, в частности, крупные энергетические проекты? Что изменится в сотрудничестве России и Турции по Сирии?

— В случае моего избрания президентом российско-турецкие отношения останутся на уровне стратегического партнерства, это включает и военную сферу, экономику, и начнется новый этап настоящей дружбы между нашими странами, которая была заложена еще при Ататюрке. У Турции есть очень серьезные проблемы в энергетической сфере, поэтому развитие ядерной энергетики для Турции — это неизбежное условие, это чистая и надежная энергия. И очень правильно развивать эту сферу именно с помощью России.

Российско-турецкая дружба является ключом в решении сирийского конфликта. Став президентом, я на следующий же день приглашу в Турцию президента Сирии Башара Асада, пришлю за ним самолет и лично встречу его в аэропорту Анкары. Таким образом мы решительно восстановим отношения между Турцией и Сирией и одновременно укрепим отношения с Россией на оси Анкара — Дамаск — Москва.

© AFP 2018 / Adem AltanПредседатель турецкой партии "Родина" Догу Перинчек во время митинга в Анкаре
© AFP 2018 / Adem Altan
Председатель турецкой партии "Родина" Догу Перинчек во время митинга в Анкаре

— Эрдоган недавно заявил, что вопрос о сделке с Россией по зенитно-ракетным комплексам С-400 закрыт окончательно на фоне угроз США ввести в связи с этим санкции против Турции. Сохранит ли Анкара такую же позицию в случае вашего избрания президентом страны?

ЗРК С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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В НАТО испугались поставок С-400 в Турцию, пишут СМИ

— В сфере обеспечения безопасности мы также должны действовать в регионе в связке с Россией, потому что угрозы в адрес наших стран одинаковы. Угрозы в отношении России в связи с присоединением Крыма, в отношении Турции — со стороны Эгейского моря, Восточного Средиземноморья и с южных границ — управляются одними и теми же силами. Поэтому стратегическое сотрудничество между Турцией и Россией обязательно, в том числе в военной сфере. Турция не сможет себя защитить оружием стран НАТО, нужно сотрудничать с Россией, Китаем, и я эти шаги предприму, когда стану президентом. Мы купим у России и Китая не только С-400, но и самолеты серии МиГ, другое вооружение.

— Какими вы видите отношения Турции и США в связи с действиями Вашингтона в Сирии, отказом в выдаче проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года?

— США, Израиль, Греция и Кипр с участием шестого флота США провели в марте Восточном Средиземноморье военные учения, направленные против Турции. Я оцениваю это как большую опасность для Турции, и в этой связи наша дружба с Россией, Сирией, Ираном и Ираком выглядит приоритетной.

© Фото : U.S. Navy / MCS specialist 3rd Class Daniel C. CoxwestАмериканский палубный многоцелевой вертолет MH-60S Sea Hawk готовится к посадке на корабль USS Iwo Jima 6-го флота ВМС США. 23 марта 2018
© Фото : U.S. Navy / MCS specialist 3rd Class Daniel C. Coxwest
Американский палубный многоцелевой вертолет MH-60S Sea Hawk готовится к посадке на корабль USS Iwo Jima 6-го флота ВМС США. 23 марта 2018

С одной стороны, сформировался единый фронт от Эгейского моря до Восточного Средиземноморья и Персидского залива, куда входят США, Израиль, Саудовская Аравия, страны Персидского залива, Греция, Кипр и курдские сепаратистские группировки. С другой стороны — Турция, Россия, Иран, Ирак, Сирия, Палестина. Весь этот процесс очень опасный, потому что США начали угрожать Ирану, вышли из ядерной сделки и грозят санкциями. Есть опасение, что США после того, как раздуют пожар из-за Иерусалима, примутся за Иран, подвергнут его бомбардировкам.

Флаг Турции в Стамбуле. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Угрозы США в адрес Ирана больше направлены на Турцию, главная цель Соединенных Штатов именно мы. Почему Америка нервничает? Турция вышла из-под контроля Америки, двинулась в сторону Евразии, действует совместно с РФ и Ираном, что изменило расстановку сил во всем Ближневосточном регионе, пошатнуло доминирование США. Поэтому они пытаются создать угрозы, чтобы удержать Турцию от союза с Ираном и Россией. Но у США ничего не выйдет, потому что отныне разворот Турции к Атлантике невозможен, ее настоящее место — Евразия, вместе с Россией, Ираном, Китаем, Индией, странами Средней Азии.

— Продолжит ли Турция в случае вашего избрания президентом курс на вступление в ЕС? Сохранятся ли отношения с НАТО?

— Как только я стану президентом, мы сразу же выйдем из Таможенного соглашения с ЕС, потому что это сотрудничество наносит большой экономический ущерб Турции, это удар по нашему производству. НАТО видит в Турции врага, хотя Турция и является ее членом. Но совсем недавно альянс проводил учения, где Ататюрк и действующий президент Турции были указаны боевой мишенью. США помогают террористическим курдским группировкам, снабжают их оружием, поэтому Турция с Америкой уже сейчас находятся в недружественных отношениях. Когда наша партия придет к власти, Турция выйдет из НАТО, американские самолеты с авиабазы Инджирлик улетят домой, а сама база полностью перейдет под контроль турецких военных. И в Турции не останется никакого американского военного присутствия.

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Devin M. RumbaughВоеннослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик, Турция
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Devin M. Rumbaugh
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик, Турция

— Является ли президентская система правления благом для Турции? Будете ли добиваться возращения к парламентской системе?

— Наша партия выступила на референдуме в апреле прошлого года против президентской системы. Это мафиозная система. Есть президент, его окружает очень узкая группа, все парламентские полномочия полностью исчезают. Поэтому став президентом, я буду прилагать усилия для возврата к парламентской системе. Но чтобы изменить конституцию, нужно собрать большинство в парламенте. Полностью вернуться к старой системе вряд ли получится, но я, как президент, сделаю определенные шаги для сбалансирования ситуации, обновления конституции.

© AFP 2018 / Adem AltanСторонники турецкой партии "Родина" во время митинга в Анкаре
© AFP 2018 / Adem Altan
Сторонники турецкой партии "Родина" во время митинга в Анкаре

— Западные страны критикуют Турцию за постоянное продление режима чрезвычайного положения в стране. Будете ли вы добиваться его отмены в случае вашего избрания?

— Почему Запад критикует режим ЧП, введенный в Турции? Потому что он против того, чтобы в Турции вычищались его пешки, члены террористических организаций — FЕТО (организации Гюлена), РПК (Рабочей партии Курдистана). И чтобы спасти их, они критикуют Анкару за введение ЧП, которое помогает от них избавиться. Желание США и стран ЕС его отменить не отвечает нашим национальным интересам. Мы отменим его тогда, когда полностью избавимся как от внешних угроз, так и от террористических.

В то же время мы против того, чтобы режим ЧП использовался во вред, с превышением полномочий, для политического давления на инакомыслящих и оппозицию. Мы против этого сегодня и будем против завтра. Конечно, полностью уничтожить терроризм не так просто, но ЧП должно продлиться до момента, когда террористическая угроза будет сведена к минимуму.

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