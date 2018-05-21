В Госдуме ответили на статью об "оскорбительном" букете для Меркель

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2017

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Ирина Яровая прокомментировала статью немецкой газеты Bild о том, что букет, который российский президент Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель, является оскорблением.

По ее мнению, статья говорит об утрате эстетики и красоты человеческих отношений. Как отметила вице-спикер нижней палаты парламента, таким образом можно счесть оскорблением обращение "госпожа" или "фрау".

Яровая считает, что дарить цветы женщинам, даже если речь идет о политике или государственном деятеле — это прекрасная традиция.

О чем говорится в статье Bild

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал статью, в которой встреча двух лидеров в сочинской резиденции Бочаров Ручей называется "дипломатической дуэлью", в рамках которой стороны "обмениваются ударами".

Журналист попытался объяснить, почему в действиях Путина, по его мнению, был завуалированный посыл.

"Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление", — утверждается в публикации. По мнению автора материала, в серьезных политических кругах не принято дарить цветы: важные государственные деятели обходятся рукопожатием.

Путин своим жестом послал Меркель "сигнал", что он мужчина, а она женщина, пишет Bild.

Как прошла встреча

Журналист также указал на то, что встречи Путина и Меркель — это традиционно "противостояние на высоком уровне".

Встреча двух лидеров прошла в пятницу в резиденции Путина в Сочи.

Президент России назвал переговоры с немецким канцлером содержательными и своевременными. Меркель, в свою очередь, отметила, что в интересах Берлина поддерживать хорошие отношения с Москвой.

Стороны обсудили политическое урегулирование в Сирии, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программ, ответили на вопросы прессы.

Путин также подчеркнул, что, несмотря на непростую политическую ситуацию, Россия и Германия должны поддерживать регулярные контакты.

И в воздухе так сильно пахнет весной. Путин, Медведев, Меркель встретились в Сочи pic.twitter.com/h82UGA631n — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 мая 2018 г.

Повод высосан из пальца

В свою очередь, политолог Высшей школы экономики Андрей Суздальцев отметил, что сейчас, особенно после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля, западные СМИ очень негативно относятся к России.

"Сам факт, что на фоне постоянной беспощадной антироссийской информационной войны в резиденцию президента Путина на Черном море приезжает Меркель, то есть выступает в роли гостьи, это, конечно, сильный удар по всей этой антироссийской кампании", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, "придраться" к встрече нельзя, поводов, чтобы обвинить Россию, нет, поэтому повод для статьи просто "высасывается из пальца".

"Демонстрируются какие-то особые познания в искусстве преподнесения подарков, цветов и так далее — символизм в духе XVIII века", — добавил эксперт

Суздальцев подчеркивает, что главная цель таких статей — показать, что "отношения между канцлером Германии и президентом России "противоестественны", что они в этих условиях не должны существовать, и контактов не должно быть".