В Госдуме ответили на статью об "оскорбительном" букете для Меркель

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Ирина Яровая прокомментировала статью немецкой газеты Bild о том, что букет, который российский президент Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель, является оскорблением.
Яровая считает, что дарить цветы женщинам, даже если речь идет о политике или государственном деятеле — это прекрасная традиция.
О чем говорится в статье Bild
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал статью, в которой встреча двух лидеров в сочинской резиденции Бочаров Ручей называется "дипломатической дуэлью", в рамках которой стороны "обмениваются ударами".
Журналист попытался объяснить, почему в действиях Путина, по его мнению, был завуалированный посыл.
"Выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление", — утверждается в публикации. По мнению автора материала, в серьезных политических кругах не принято дарить цветы: важные государственные деятели обходятся рукопожатием.
Путин своим жестом послал Меркель "сигнал", что он мужчина, а она женщина, пишет Bild.
Как прошла встреча
Встреча двух лидеров прошла в пятницу в резиденции Путина в Сочи.
Президент России назвал переговоры с немецким канцлером содержательными и своевременными. Меркель, в свою очередь, отметила, что в интересах Берлина поддерживать хорошие отношения с Москвой.
Стороны обсудили политическое урегулирование в Сирии, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программ, ответили на вопросы прессы.
Путин также подчеркнул, что, несмотря на непростую политическую ситуацию, Россия и Германия должны поддерживать регулярные контакты.
И в воздухе так сильно пахнет весной. Путин, Медведев, Меркель встретились в Сочи pic.twitter.com/h82UGA631n— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 мая 2018 г.
Повод высосан из пальца
"Сам факт, что на фоне постоянной беспощадной антироссийской информационной войны в резиденцию президента Путина на Черном море приезжает Меркель, то есть выступает в роли гостьи, это, конечно, сильный удар по всей этой антироссийской кампании", — заявил он в эфире радио Sputnik.
По его мнению, "придраться" к встрече нельзя, поводов, чтобы обвинить Россию, нет, поэтому повод для статьи просто "высасывается из пальца".
"Демонстрируются какие-то особые познания в искусстве преподнесения подарков, цветов и так далее — символизм в духе XVIII века", — добавил эксперт
Суздальцев подчеркивает, что главная цель таких статей — показать, что "отношения между канцлером Германии и президентом России "противоестественны", что они в этих условиях не должны существовать, и контактов не должно быть".