Мнение: "познания" Bild в искусстве преподнесения подарков – это провокация

В Госдуме прокомментировали статью Bild о букете Владимира Путина для Ангелы Меркель. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев высказал мнение, что на Западе ищут любой повод, чтобы высказаться негативно о России.

Статья немецкой газеты Bild о том, что букет, который российский президент Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель, является оскорблением, говорит об утрате эстетики и красоты человеческих отношений, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Красиво подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений", — приводит слова Яровой ее пресс-служба. Как отметила вице-спикер, таким образом можно счесть оскорблением обращение "госпожа" или "фрау". Депутат назвала прекрасной традицией и женской привилегией вручение цветов представительницам прекрасного пола, даже если речь идет о политике или государственном деятеле.

Ранее немецкий таблоид опубликовал статью, в которой жест российского лидера, подарившего цветы канцлеру Германии, называется "неким сигналом". По мнению автора статьи, российский лидер послал канцлеру Германии "сигнал", что он мужчина, а она женщина – и именно это считается "оскорбительным". Автор материала пришел к такому неожиданному выводу из-за того, что в серьезных политических кругах не заведено дарить друг другу цветы при встрече. По его мнению, важные государственные деятели обходятся рукопожатием.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев предположил, что на самом деле вызвало такую реакцию немецкого СМИ.

"Традиционно сейчас, особенно после инцидента со Скрипалями в Лондоне, западные СМИ очень тяжело и негативно относятся к России. Сам факт, что на фоне постоянной беспощадной антироссийской информационной войны в резиденцию президента Путина на Черном море приезжает Меркель, то есть выступает в роли гостьи, это, конечно, сильный удар по всей этой антироссийской кампании. Придраться ведь особо не к чему, информационных поводов — хоть в чем-то снова обвинить Россию — нет. Поэтому повод просто "высасывается из пальца", демонстрируются какие-то особые познания в искусстве преподнесения подарков, цветов и так далее – символизм в духе XVIII века. На самом деле, конечно, ничего этого нет, но сам факт – показать, что отношения между канцлером Германии и президентом России "противоестественны", что они в этих условиях не должны существовать, и контактов не должно быть – это главная цель такого рода информационных провокаций, не более того", — сказал Андрей Суздальцев.

Владимир Путин в пятницу, 18 мая, встретился с Ангелой Меркель в своей резиденции в Сочи. Президент России назвал переговоры с немецким канцлером содержательными и своевременными. Меркель, в свою очередь, отметила, что поддерживать хорошие отношения с Москвой – в интересах Берлина.



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