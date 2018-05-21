Абэ рассказал о результатах в реализации плана сотрудничества с Россией

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Япония и Россия достигают существенных результатов в реализации плана двустороннего сотрудничества, состоящего из восьми пунктов, план дает реально видимые результаты, заявил японский премьер Синдзо Абэ.

Старт для активизации двустороннего экономического сотрудничества был положен во время встреч на высшем уровне лидеров Японии и России. План двустороннего сотрудничества из восьми пунктов был предложен премьер-министром Синдзо Абэ во время визита в Россию в мае 2016 года. В декабре того же года во время визита в Японию российского президента Владимира Путина было подписано около 80 документов по двустороннему сотрудничеству, еще 20 документов было подписано в ходе ответного визита Синдзо Абэ в Москву в прошлом году.

"Ровно два года назад в мае я представил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину "План сотрудничества" из восьми пунктов в отношении сотрудничества между Японией и Россией, главным образом в сфере экономики. Концепция плана заключается в осуществлении двустороннего сотрудничества путем разумного выбора тех сфер сотрудничества, в которых у России имеются экономические и социальные потребности, и путем использования значительного опыта Японии. При этом мы достигаем существенных результатов", — говорится в журнале ПМЭФ-2018, подготовленном фондом "Росконгресс", в котором приводятся слова Абэ.

По словам японского премьера, план дает результаты, которые действительно видны гражданам России в повседневной жизни, в том числе в таких областях, как дистанционная диагностика детских онкологических заболеваний и сокращение дорожных заторов путем применения системы "умных" светофоров.

"Более того, мы также начали сотрудничать в сфере цифровой экономики, которая является новой движущей силой для развития промышленности", — подчеркнул премьер-министр Японии.

Синдзо Абэ также выразил надежду на то, что предстоящий форум послужит возможностью для дальнейшего развития сотрудничества в сфере экономики.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.