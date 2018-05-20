Эрдоган заявил, что сообщения о покушении не повлияют на его визит в Европу

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган получил информацию о подготовке покушения на него и заявил, что это не влияет на его визит в Боснию и Герцеговину, сообщает газета Hurriyet.

Ранее телеканал TRT со ссылкой на источники в силах безопасности сообщил, что разведывательные службы Турции и балканских стран работают в координации для расследования утверждений о том, что группа лиц турецкого происхождения на Балканах якобы готовит покушение на Эрдогана.

"Эта информация (о подготовке покушения — ред.) до меня дошла от нашей Национальной разведывательной организации. Именно поэтому я и нахожусь здесь. Почему? Потому что подобные угрозы нас с пути не собьют. Мы встали на свой путь и продолжим его. Разве это будет правильно с моей стороны, что сюда приехали тысячи человек, чтобы встретиться и пообщаться с лидером, и они не смогут этого сделать? Нет, так не пойдёт", — заявил президент на пресс-конференции в Боснии и Герцеговине.

Информация о готовящемся покушении на президента Турции появилась в СМИ накануне его однодневного рабочего визита в Боснию и Герцеговину, который проходит в воскресенье. Отмечается, что эти сведения поступили от проживающих в столице Македонии Скопье турок в местную разведывательную службу, а затем были переданы турецкой разведке. Сведений о времени, месте и способе покушения не имеется.