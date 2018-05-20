Симоньян удивила реакция Запада на арест Вышинского

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала удивительной реакцию Запада на арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Мне кажется гораздо более интересной позиция Европы и вообще Запада. Мы видели, что по этому поводу сказал госдеп. В целом госдеп сказал: "Русская пропаганда нехороша, журналистов задерживать не надо, но русская пропаганда нехороша". Напомню, что Кирилл Вышинский — украинский журналист, и работал он в украинском средстве массовой информации. Он действительно имеет и российское гражданство, и его СМИ было нашим партнером действительно. Но, в общем, какая разница, почему мы вообще это обсуждаем?" — сказала она в программе "Право знать" на телеканале ТВЦ.

По словам Симоньян, государственной изменой на Украине называют тот факт, что он "работал в СМИ, которое позволяло себе точку зрения, сколько-нибудь отличную от точки зрения киевской власти". Она отметила, что реакция Запада на ситуацию с арестом Вышинского "удивительна".

"Это же, my friends, тот самый запад, который все эти годы нас учил, … что мы должны быть вот такими правильными, примерными зайчиками, как на Би-би-си, что мы должны уважать свободу слова, что журналист не просто имеет право, а обязан узнавать все точки зрения, что журналист обязан задавать критические вопросы своей власти, что журналист обязан быть неудобным", — сказала главред МИА "Россия сегодня".

"Мы прямо официально запросили у того же Би-би-си, спросили: "Друзья Би-би-си, а почему же вы ничего не рассказали о том, что ваш коллега, журналист, задержан, брошен в застенки, 15 лет ему светит? Почему же вы молчите?" Мы получили ответ: "Мы рассказали об этом на наших русском и украинском сайтах". То есть Би-би-си, британская компания, считает, что эта новость недостойна того, чтобы быть преподнесенной, рассказанной всему миру", — подчеркнула она.

По ее словам, "если Европа отказывается от тех действительно прекрасных ценностей, которым она нас учила и, как видим, во многом научила, если она не хочет больше жить, повинуясь и руководствуясь этими ценностями, а руководствуется только своими сиюминутными, часто неверно ими же самими толкуемыми и часто вредно для них интерпретируемыми геополитическими интересами, тогда мы можем сказать по поводу нашего хештега и знаменитой фразы "Украина це Европа", что яка Европа, така и Украина".

Арест Вышинского

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналиста этапировали в Херсон. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам жены Вышинского Ирины, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.

В тот же день в представительстве РИА Новости в Киеве, а также в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства агентства Андрея Бородина прошли многочасовые обыски. После этого их вызвали на допрос в СБУ.

В четверг Вышинского арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

Реакция России



Президент России Владимир Путин назвал "беспрецедентной" ситуацию с задержанием Вышинского. "Человеку пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности. Я такого давно не видел, такого давно не припомню", — отметил Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Акция в поддержку журналиста

В пятницу у здания посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского. В ней приняли участие главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор агентства Дмитрий Киселев, известные журналисты, члены партии ЛДПР, представители ОНФ.

Всего к диппредставительству пришли около 200 человек.