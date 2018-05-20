Симоньян удивила реакция Запада на арест Вышинского

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала удивительной реакцию Запада на арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Мне кажется гораздо более интересной позиция Европы и вообще Запада. Мы видели, что по этому поводу сказал госдеп. В целом госдеп сказал: "Русская пропаганда нехороша, журналистов задерживать не надо, но русская пропаганда нехороша". Напомню, что Кирилл Вышинский — украинский журналист, и работал он в украинском средстве массовой информации. Он действительно имеет и российское гражданство, и его СМИ было нашим партнером действительно. Но, в общем, какая разница, почему мы вообще это обсуждаем?" — сказала она в программе "Право знать" на телеканале ТВЦ.
По словам Симоньян, государственной изменой на Украине называют тот факт, что он "работал в СМИ, которое позволяло себе точку зрения, сколько-нибудь отличную от точки зрения киевской власти". Она отметила, что реакция Запада на ситуацию с арестом Вышинского "удивительна".
"Это же, my friends, тот самый запад, который все эти годы нас учил, … что мы должны быть вот такими правильными, примерными зайчиками, как на Би-би-си, что мы должны уважать свободу слова, что журналист не просто имеет право, а обязан узнавать все точки зрения, что журналист обязан задавать критические вопросы своей власти, что журналист обязан быть неудобным", — сказала главред МИА "Россия сегодня".
По ее словам, "если Европа отказывается от тех действительно прекрасных ценностей, которым она нас учила и, как видим, во многом научила, если она не хочет больше жить, повинуясь и руководствуясь этими ценностями, а руководствуется только своими сиюминутными, часто неверно ими же самими толкуемыми и часто вредно для них интерпретируемыми геополитическими интересами, тогда мы можем сказать по поводу нашего хештега и знаменитой фразы "Украина це Европа", что яка Европа, така и Украина".
Арест Вышинского
По словам жены Вышинского Ирины, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.
В тот же день в представительстве РИА Новости в Киеве, а также в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства агентства Андрея Бородина прошли многочасовые обыски. После этого их вызвали на допрос в СБУ.
В четверг Вышинского арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.
Реакция России
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.
Акция в поддержку журналиста
В пятницу у здания посольства Украины в Москве прошла акция в поддержку Вышинского. В ней приняли участие главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, генеральный директор агентства Дмитрий Киселев, известные журналисты, члены партии ЛДПР, представители ОНФ.
Всего к диппредставительству пришли около 200 человек.