Герцог и герцогиня Сассекские: принц Гарри обвенчался с Меган Маркл

Британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018

Британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались в минувшую субботу в часовне святого Георгия Виндзорского замка.

Бабушка принца, королева Великобритании Елизавета Вторая пожаловала принцу Гарри титул герцога Сассекского, его супруга отныне будет именоваться герцогиней Сассекской.

Венчание

Церемония прошла в присутствии членов королевской семьи, близких друзей пары и многочисленных гостей. Шафером принца Гарри выступил его старший брат принц Уильям. Невесту к алтарю вел принц Чарльз, которого Меган попросила быть посаженным отцом. Благословил молодоженов архиепископ Кентерберийский.

На венчание приехали члены королевской семьи, близкие друзья пары, многие известные люди — бывший футболист Дэвид Бэкхем с женой Викторией, актер Джордж Клуни с женой Амаль, певец Элтон Джон, теннисистка Серена Уильямс с мужем. Среди гостей замечена и бывшая девушка принца Гарри — Челси Дэви, с которой его связывали многолетние отношения и которую британские таблоиды в свое время прочили ему в жены.

Принц Гарри был в черной военной форме полка дворцовой кавалерии. Невеста выбрала для венчания белое платье от Givenchy с открытыми плечами и длинной фатой.

Незримое присутствие Дианы

Принц Гарри в день свадьбы подарил своей супруге кольцо с аквамарином, прежде принадлежавшее его матери, покойной принцессе Диане.

Кольцо на пальце Меган Маркл можно было увидеть, когда она и принц Гарри садились в раритетный серебристый Jaguar, чтобы ехать на ужин, устраиваемый в их честь отцом жениха принцем Уэльским Чарльзом.

Принц Гарри и Меган Маркл сделали все, чтобы Диана незримо присутствовала в течение всего дня: во время службы в церкви старшая сестра принцессы леди Джейн Фэллоуз читала фрагмент из Библии. На фуршете, на котором присутствовали все 600 гостей, приглашенных на венчание, выступал близкий друг Дианы сэр Элтон Джон.

Гарри и Маркл

Принц Гарри является младшим сыном принца Уэльского Чарльза и внуком королевы Великобритании Елизаветы II. В очереди престолонаследия он занимает шестую строчку — после отца, старшего брата принца Уильяма и его троих детей.

Маркл 36 лет, она уроженка Калифорнии и известна, главным образом, по роли в сериале "Форс-мажоры" (Suits). Родители Меган Маркл развелись, когда ей было шесть лет, и давние семейные распри на фоне предстоящей свадьбы не раз становились достоянием таблоидных изданий. Из всех родственников на свадьбу приглашена была лишь мать Меган Дория Рэгланд.