Герцог и герцогиня Сассекские: принц Гарри обвенчался с Меган Маркл

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались в минувшую субботу в часовне святого Георгия Виндзорского замка.
Бабушка принца, королева Великобритании Елизавета Вторая пожаловала принцу Гарри титул герцога Сассекского, его супруга отныне будет именоваться герцогиней Сассекской.
Венчание
На венчание приехали члены королевской семьи, близкие друзья пары, многие известные люди — бывший футболист Дэвид Бэкхем с женой Викторией, актер Джордж Клуни с женой Амаль, певец Элтон Джон, теннисистка Серена Уильямс с мужем. Среди гостей замечена и бывшая девушка принца Гарри — Челси Дэви, с которой его связывали многолетние отношения и которую британские таблоиды в свое время прочили ему в жены.
Принц Гарри был в черной военной форме полка дворцовой кавалерии. Невеста выбрала для венчания белое платье от Givenchy с открытыми плечами и длинной фатой.
Незримое присутствие Дианы
Кольцо на пальце Меган Маркл можно было увидеть, когда она и принц Гарри садились в раритетный серебристый Jaguar, чтобы ехать на ужин, устраиваемый в их честь отцом жениха принцем Уэльским Чарльзом.
Принц Гарри и Меган Маркл сделали все, чтобы Диана незримо присутствовала в течение всего дня: во время службы в церкви старшая сестра принцессы леди Джейн Фэллоуз читала фрагмент из Библии. На фуршете, на котором присутствовали все 600 гостей, приглашенных на венчание, выступал близкий друг Дианы сэр Элтон Джон.
Гарри и Маркл
Принц Гарри является младшим сыном принца Уэльского Чарльза и внуком королевы Великобритании Елизаветы II. В очереди престолонаследия он занимает шестую строчку — после отца, старшего брата принца Уильяма и его троих детей.
Маркл 36 лет, она уроженка Калифорнии и известна, главным образом, по роли в сериале "Форс-мажоры" (Suits). Родители Меган Маркл развелись, когда ей было шесть лет, и давние семейные распри на фоне предстоящей свадьбы не раз становились достоянием таблоидных изданий. Из всех родственников на свадьбу приглашена была лишь мать Меган Дория Рэгланд.
На фото: британский принц Гарри и его брат принц Уильям у церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
На фото: британский принц Гарри к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 19 мая 2018
На фото: Амаль Клуни и американский актер Джордж Клуни прибывают на свадебную церемонию британского принца Гарри, герцога Сассекса и актрисы США Меган Маркл
На фото: бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и модель Виктория Бекхэм прибывают на церемонию бракосочетания британского принца Гарри и актрисы США Меган Маркл
На фото: Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018
На фото: Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018
На фото: американская теннисистка Серена Уильямс и ее муж Алексис Оганян прибывают на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл в часовню Святого Георгия в Виндзоре. 19 мая 2018
На фото: Кэтрин, герцогиня Кембриджская поднимается по ступеням с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и подружками невесты на свадебную церемонию британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл
На фото: Меган Маркл направляется к часовне Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
На фото: Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
На фото: принц Чарльз с супругой Камиллой во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл перед началом их свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
На фото: королева Великобритании Елизавета II и принц Эдинбургский Филип во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
На фото: британский принц Гарри и его жена Меган Маркл на выходе из церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
На фото: экипаж с принцем Гарри и его женой Меган Маркл на улице в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
На фото: британский принц Гарри и его жена Меган Маркл покидают церковь Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018