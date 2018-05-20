На Украине пообещали наказать блогера за поездку по Крымскому мосту

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян пригрозил штрафом видеоблогеру из Николаева Виктору Петровскому, который одним из первых проехал по Крымскому мосту. Об этом он заявил в эфире телеканала ATR.
"Такие действия, в любом случае, являются незаконными, потому что посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска — это нарушение отечественного законодательства. При въезде в Украину через действующие пункты пропуска ему придется заплатить штраф около трех с половиной тысяч гривен (8,3 тысячи рублей — ред.)", — сказал Слободян.
Ранее Петровский выложил в YouTube видеоролик, где он поделился своими впечатлениями от поездки по Крымскому мосту. "Ребята из Украины, я хочу вам сказать: мост не надувной, он реальный! Очень хорошее качество дороги! Я снимал все на хорошую камеру и обязательно скоро это покажу всем. Ну а первое мое впечатление — молодцы! Просто молодцы! То, что говорят, то и делают!", — рассказал он.
Мост через Керченский пролив является самым протяженным в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение между Крымом и Кубанью запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. Тогда за воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Киев по-прежнему считает Крым своей, хотя и временно оккупированной, территорией. При этом Москва не раз отмечала, что крымчане сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.