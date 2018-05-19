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Королевская свадьба: принц Гарри женился

18:0119.05.2018
(обновлено: 18:06 19.05.2018)
01690
© AFP 2018 / Andrew Matthews / PoolМеган Маркл направляется к часовне Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018Меган Маркл направляется к часовне Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Andrew Matthews / Pool

ВИНДЗОР (графство Беркшир, Англия), 19 мая – РИА Новости, Мария Табак. Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались в субботу в часовне святого Георгия Виндзорского замка.

Мозаика LEGO с изображением британского принца Гарри и его невесты Меган Маркл в Виндзоре, Великобритания. 19 мая 2018
© REUTERS / Marko Djurica
Елизавета II пожаловала принцу Гарри титул герцога‍

Утром бабушка принца, королева Великобритании Елизавета Вторая пожаловала принцу Гарри титул герцога Сассекского, его супруга отныне будет именоваться герцогиней Сассекской.

Жених и невеста

Принц Гарри является младшим сыном принца Уэльского Чарльза и внуком королевы Великобритании Елизаветы II. В очереди престолонаследия он занимает шестую строчку — после отца, старшего брата принца Уильяма и его троих детей.

Тот факт, что 33-летний принц Гарри, скорее всего, никогда не станет королем, по всей видимости, значительно облегчил ему вступление в брак: профессия Маркл, ее иностранное гражданство, смешанное этническое происхождение и тот факт, что она однажды уже была замужем, могли бы создать сложности, будь Гарри наследником престола.

Гарри — один из самых популярных у британцев членов королевский семьи, он известен своим остроумием и "неформальностью", в прошлом с его именем было связано несколько скандалов, однако в последние годы, во многом благодаря военной службе, принц остепенился и не раз говорил о своем желании обзавестись семьей и иметь детей.

Индийский художник изобразил Британского принца Гарри и его невесту Меган Маркл на картине, которую планирует отправить как свадебный подарок на их свадьбу. 18 мая 2018
© AP Photo / Prabhjot Gill
Свадебные традиции британской королевской семьи
Маркл 36 лет, она уроженка Калифорнии и известна, главным образом, по роли в сериале "Форс-мажоры" (Suits). Родители Меган Маркл развелись, когда ей было шесть лет, и давние семейные распри на фоне предстоящей свадьбы не раз становились достоянием таблоидных изданий. Из всех родственников на свадьбу приглашена была лишь мать Меган Дория Рэгланд.

Чтобы выйти замуж в лоне Церкви Англии, невесте пришлось пройти катехизацию. В будущем ей предстоит также получить британское гражданство, этот процесс займет не менее шести лет.

© AFP 2018 / Danny Lawson / PoolМеган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Danny Lawson / Pool
Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018

Венчание

Венчание Гарри и Меган было трогательным: видно было, как нервничает принц, как ему говорят ободряющие слова сначала шафер – брат принц Уильям, а потом и невеста.

"Ты выглядишь потрясающе… просто великолепно", — сказал Гарри, впервые увидев невесту в ее свадебном платье. По традиции, вечер накануне свадьбы жених и невеста провели раздельно, и платье оставалось секретом для всех, включая жениха.

В церковь Меган прибыла в сопровождении матери, инструктора по йоге Дории Рэгланд. На протяжении всей церемонии Рэгланд с трудом сдерживала слезы. К алтарю Меган вел отец принца Гарри, принц Уэльский Чарльз. Эту почетную обязанность наследник британского престола взял на себя после того, как отец невесты Томас Маркл по состоянию здоровья не смог прилететь в Великобританию из Мексики.

Британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Jonathan Brady / POOL
Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались и покинули церковь в Виндзоре
Единственным явно не запланированным моментом церемонии стала продолжительность и эмоциональность выступления американского проповедника. В свадебной церемонии принимали участие несколько священников. Председательствующий епископ епископальной церкви Майкл Карри из Чикаго был приглашен принцем Гарри и его невестой прочесть проповедь. Но манера проповедника выглядела достаточно странно в британской готической церкви, в присутствии королевы Великобритании Елизаветы Второй. Карри эмоционально размахивал руками, поворачивался всем корпусом в разные стороны, вращал глазами и кричал.

Королева и сэр Элтон Джон явно не одобряли происходящего, они хмурились и поднимали глаза к небу. Принц Гарри выглядел сконфуженным, Маркл улыбалась и шептала ему подбадривающие слова. Герцогиня Корнуоллская Камилла — супруга отца Гарри принца Чарльза — с трудом сдерживала смех, а бывший футболист Дэвид Бэкхем и вовсе не скрывал смеха. Принцессы Беатрис и Эжени — внучки королевы — с большим интересом, улыбаясь, посматривали на лица других гостей.

Журналисты, наблюдающие за церемонией из пресс-центра, сначала смеялись, а потом начали переживать, что проповедник испортит свадьбу. Завершение проповеди все, не сговариваясь, встретили аплодисментами.

Разводной и висячий Тауэрский мост над Темзой в Лондоне
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Отели в Британии предлагают туристам пожить "как принц Гарри и Меган Маркл"
По окончании службы, во время которой их провозгласил мужем и женой духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский, герцог и герцогиня Сассекские вышли на ступени часовни. Именно там, в присутствии 2,5 тысяч приглашенных в замок гостей они обменялись первым супружеским поцелуем, после чего в открытом ландо проехали по улицам Виндзора.

Многие из тех, кому посчастливилось увидеть принца Гарри и Меган, заняли свои места возле замка еще несколько дней назад, они бурно выражали ликование, размахивали флажками и портретами новобрачных.

Платье невесты и униформа жениха

Свадебное платье для невесты принца Гарри создала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер — первый художественный директор-женщина дома Givenchy, сообщил Кенсингтонский дворец.

Свадьба британского принца Гарри и Меган Маркл
© AFP 2018 / Ben StansallПринц Гарри является младшим сыном принца Уэльского Чарльза и внуком королевы Великобритании Елизаветы II. В очереди престолонаследия он занимает шестую строчку – после отца, старшего брата принца Уильяма и его троих детей.

На фото: британский принц Гарри и его брат принц Уильям у церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018Британский принц Гарри и его брат принц Уильям у церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Ben Stansall
Принц Гарри является младшим сыном принца Уэльского Чарльза и внуком королевы Великобритании Елизаветы II. В очереди престолонаследия он занимает шестую строчку – после отца, старшего брата принца Уильяма и его троих детей.

На фото: британский принц Гарри и его брат принц Уильям у церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Toby MelvilleТот факт, что 33-летний принц Гарри, скорее всего, никогда не станет королем, по всей видимости, значительно облегчил ему вступление в брак: профессия Маркл, ее иностранное гражданство, смешанное этническое происхождение и то, что она однажды уже была замужем, могли создать сложности.

На фото: британский принц Гарри к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 19 мая 2018Британский принц Гарри к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Toby Melville
Тот факт, что 33-летний принц Гарри, скорее всего, никогда не станет королем, по всей видимости, значительно облегчил ему вступление в брак: профессия Маркл, ее иностранное гражданство, смешанное этническое происхождение и то, что она однажды уже была замужем, могли создать сложности.

На фото: британский принц Гарри к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Gareth Fuller / POOLВечер и ночь накануне свадьбы жених и невеста, в соответствии с традицией, провели порознь – в роскошных гостиницах в окрестностях Виндзора. Компанию принцу Гарри в последний день холостой жизни составил старший брат принц Уильям, на свадьбе он будет исполнять обязанности шафера.

На фото: Амаль Клуни и американский актер Джордж Клуни прибывают на свадебную церемонию британского принца Гарри, герцога Сассекса и актрисы США Меган МарклАмаль Клуни и американский актер Джордж Клуни прибывают на свадебную церемонию британского принца Гарри, герцога Сассекса и актрисы США Меган Маркл
© AFP 2018 / Gareth Fuller / POOL
Вечер и ночь накануне свадьбы жених и невеста, в соответствии с традицией, провели порознь – в роскошных гостиницах в окрестностях Виндзора. Компанию принцу Гарри в последний день холостой жизни составил старший брат принц Уильям, на свадьбе он будет исполнять обязанности шафера.

На фото: Амаль Клуни и американский актер Джордж Клуни прибывают на свадебную церемонию британского принца Гарри, герцога Сассекса и актрисы США Меган Маркл
© AFP 2018 / Toby Melville/ PoolСам будущий герцог Сассекский сыграл эту почетную роль в 2011 году, на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

На фото: бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и модель Виктория Бекхэм прибывают на церемонию бракосочетания британского принца Гарри и актрисы США Меган МарклБывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и модель Виктория Бекхэм прибывают на церемонию бракосочетания британского принца Гарри и актрисы США Меган Маркл
© AFP 2018 / Toby Melville/ Pool
Сам будущий герцог Сассекский сыграл эту почетную роль в 2011 году, на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

На фото: бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и модель Виктория Бекхэм прибывают на церемонию бракосочетания британского принца Гарри и актрисы США Меган Маркл
© AFP 2018 / Damir SagoljМеган Маркл вечер накануне свадьбы провела со своей матерью Дорией Рэгланд, которую днем представила королеве Елизавете II.

На фото: Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Damir Sagolj
Меган Маркл вечер накануне свадьбы провела со своей матерью Дорией Рэгланд, которую днем представила королеве Елизавете II.

На фото: Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Oli ScarffМеган Маркл прибыла в часовню святого Георгия, где проходила церемония, вместе с матерью.

На фото: Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Oli Scarff
Меган Маркл прибыла в часовню святого Георгия, где проходила церемония, вместе с матерью.

На фото: Меган Маркл и ее мать Дориа Рагланд прибывают на ее свадебную церемонию в Виндзорском замке. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Ian West / POOLНа венчание приехали члены королевской семьи, близкие друзья пары, многие известные люди. Среди гостей замечена и бывшая девушка принца Гарри — Челси Дэви.

На фото: американская теннисистка Серена Уильямс и ее муж Алексис Оганян прибывают на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл в часовню Святого Георгия в Виндзоре. 19 мая 2018Американская теннисистка Серена Уильямс и ее муж Алексис Оганян прибывают на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл в часовню Святого Георгия в Виндзоре. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Ian West / POOL
На венчание приехали члены королевской семьи, близкие друзья пары, многие известные люди. Среди гостей замечена и бывшая девушка принца Гарри — Челси Дэви.

На фото: американская теннисистка Серена Уильямс и ее муж Алексис Оганян прибывают на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл в часовню Святого Георгия в Виндзоре. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Jane Barlow / POOL Жених для венчания выбрал униформу полка дворцовой кавалерии (Blues and Royals). В такой же форме и его шафер, и мальчики-пажи.

На фото: Кэтрин, герцогиня Кембриджская поднимается по ступеням с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и подружками невесты на свадебную церемонию британского принца Гарри и актрисы Меган МарклКэтрин, герцогиня Кембриджская поднимается по ступеням с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и подружками невесты на свадебную церемонию британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл
© AFP 2018 / Jane Barlow / POOL
Жених для венчания выбрал униформу полка дворцовой кавалерии (Blues and Royals). В такой же форме и его шафер, и мальчики-пажи.

На фото: Кэтрин, герцогиня Кембриджская поднимается по ступеням с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и подружками невесты на свадебную церемонию британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл
© AFP 2018 / Andrew Matthews / PoolМеган Маркл была одета в платье, созданное Клэр Уэйт Келлер, первой женщиной — художественным директором дома Givenchy. Платье с открытыми плечами и длинной фатой дополняет минимум украшений — бриллиантовые серьги-гвоздики и браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 года.

На фото: Меган Маркл направляется к часовне Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018Меган Маркл направляется к часовне Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Andrew Matthews / Pool
Меган Маркл была одета в платье, созданное Клэр Уэйт Келлер, первой женщиной — художественным директором дома Givenchy. Платье с открытыми плечами и длинной фатой дополняет минимум украшений — бриллиантовые серьги-гвоздики и браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 года.

На фото: Меган Маркл направляется к часовне Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Danny Lawson / PoolВ свадебной церемонии принимали участие несколько священников. Одного из них — председательствующего епископа епископальной церкви из Чикаго Майкла Карри — принц Гарри с невестой пригласили прочесть проповедь.

На фото: Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Danny Lawson / Pool
В свадебной церемонии принимали участие несколько священников. Одного из них — председательствующего епископа епископальной церкви из Чикаго Майкла Карри — принц Гарри с невестой пригласили прочесть проповедь.

На фото: Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Jonathan Brady / PoolМанера проповедника оказалась довольно странной: он эмоционально размахивал руками, поворачивался всем корпусом в разные стороны, кричал и вращал глазами. Это даже вызвало смех у некоторых гостей.

На фото: принц Чарльз с супругой Камиллой во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018Принц Чарльз с супругой Камиллой во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Jonathan Brady / Pool
Манера проповедника оказалась довольно странной: он эмоционально размахивал руками, поворачивался всем корпусом в разные стороны, кричал и вращал глазами. Это даже вызвало смех у некоторых гостей.

На фото: принц Чарльз с супругой Камиллой во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AP Photo / Dominic Lipinski/poolКоролева пожаловала принцу Генри Уэльскому титул герцога. Его титулами будут герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил. Таким образом, принц Гарри стал Его Королевским Высочеством герцогом Сассекским, а мисс Меган Маркл после свадьбы стала Ее Королевским высочеством герцогиней Сассекской.

На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл перед началом их свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018Британский принц Гарри и Меган Маркл перед началом их свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AP Photo / Dominic Lipinski/pool
Королева пожаловала принцу Генри Уэльскому титул герцога. Его титулами будут герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил. Таким образом, принц Гарри стал Его Королевским Высочеством герцогом Сассекским, а мисс Меган Маркл после свадьбы стала Ее Королевским высочеством герцогиней Сассекской.

На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл перед началом их свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Owen Humphreys / PoolПосле церемонии герцог и герцогиня Сассекские уселись в открытое ландо, чтобы проехать по центру города.

На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018Британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Owen Humphreys / Pool
После церемонии герцог и герцогиня Сассекские уселись в открытое ландо, чтобы проехать по центру города.

На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Jonathan Brady / POOLПосле церемонии венчания в зале святого Георгия Виндзорского замка состоялся прием для 600 гостей.

На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018Британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Jonathan Brady / POOL
После церемонии венчания в зале святого Георгия Виндзорского замка состоялся прием для 600 гостей.

На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Jonathan Brady / PoolВечером принц Уэльский устроит ужин для молодых, их ближайших родственников и друзей в Фрогмор-хаусе.

На фото: королева Великобритании Елизавета II и принц Эдинбургский Филип во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018Королева Великобритании Елизавета II и принц Эдинбургский Филип во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Jonathan Brady / Pool
Вечером принц Уэльский устроит ужин для молодых, их ближайших родственников и друзей в Фрогмор-хаусе.

На фото: королева Великобритании Елизавета II и принц Эдинбургский Филип во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© REUTERS / Dominic Lipinski / PoolИнтересно, что по традиции, на свадьбе должно быть два торта, один из них — фруктовый. После свадьбы каждому гостю по почте отправляется кусок свадебного торта в памятной жестяной банке.

На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018Британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© REUTERS / Dominic Lipinski / Pool
Интересно, что по традиции, на свадьбе должно быть два торта, один из них — фруктовый. После свадьбы каждому гостю по почте отправляется кусок свадебного торта в памятной жестяной банке.

На фото: британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Ben StansallНачиная со свадьбы Елизаветы, королевы-матери, с 1923 года все обручальные кольца королевской семьи стали выполняться только из редкого валлийского золота.

На фото: британский принц Гарри и его жена Меган Маркл на выходе из церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл на выходе из церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Ben Stansall
Начиная со свадьбы Елизаветы, королевы-матери, с 1923 года все обручальные кольца королевской семьи стали выполняться только из редкого валлийского золота.

На фото: британский принц Гарри и его жена Меган Маркл на выходе из церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Odd AndersenБукет невесты должен содержать ветку цветущего мирта. Основоположником этой традиции стала королева Виктория. После свадьбы с принцем Альбертом она назвала мирт "деревом любви" и посадила в поместье Осборн хаус на острове Уайт.

На фото: экипаж с принцем Гарри и его женой Меган Маркл на улице в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018Экипаж с принцем Гарри и его женой Меган Маркл на улице в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Odd Andersen
Букет невесты должен содержать ветку цветущего мирта. Основоположником этой традиции стала королева Виктория. После свадьбы с принцем Альбертом она назвала мирт "деревом любви" и посадила в поместье Осборн хаус на острове Уайт.

На фото: экипаж с принцем Гарри и его женой Меган Маркл на улице в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© REUTERS / Benoit TessierПосле свадьбы букет кладут на могилу Неизвестного солдата на кладбище Вестминстерского аббатства в Лондоне. Традиция появилась в 1923 году, когда королева-мать после свадьбы с королем Георгом VI возложила цветы к могиле в честь своего брата, погибшего во время Первой мировой войны.

На фото: британский принц Гарри и его жена Меган Маркл покидают церковь Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл покидают церковь Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© REUTERS / Benoit Tessier
После свадьбы букет кладут на могилу Неизвестного солдата на кладбище Вестминстерского аббатства в Лондоне. Традиция появилась в 1923 году, когда королева-мать после свадьбы с королем Георгом VI возложила цветы к могиле в честь своего брата, погибшего во время Первой мировой войны.

На фото: британский принц Гарри и его жена Меган Маркл покидают церковь Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
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"Мисс Маркл и мисс Уэйт Келлер вместе работали над дизайном. Платье является образцом не устаревающей минималистской элегантности, характерной для дома Givenchy, и мастерства всемирно знаменитого парижского дома моды, основанного в 1952 году", — отмечается в сообщении.

Невеста свела к минимуму количество украшений, предоставив платью с открытыми плечами и длинной фатой говорить самим за себя: его дополнили лишь бриллиантовые серьги-гвоздики, браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 года. Кружевные цветы на фате символизировали каждую из стран Содружества Наций.

Королева Елизавета II приветствует Терезу Мэй в Букингемском дворце в Лондоне, 13 июля 2016 года
© AP Photo / Dominic Lipinski/Pool
Принц и лишние, или Чужая свадьба для Терезы Мэй
Платья подружек невесты, в том числе принцессы Кембриджской Шарлотты, также созданы Givenchy.

Жених для венчания выбрал униформу полка дворцовой кавалерии (Blues and Royals), в этой же форме и его шафер — старший брат принц Уильям, и мальчики-пажи, среди которых был сын принца Уильяма принц Джордж.

Гости

Гости начали прибывать на свадьбу за два часа до венчания. Одними из первых в часовню святого Георгия приехали бывший футболист Дэвид Бэкхем с женой-модельером Викторией, актер Джордж Клуни с женой-юристом Амаль. Бэкхемы и Клуни — близкие друзья принца Гарри. Среди гостей была и знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри.

Приехал сэр Элтон Джон — близкий друг покойной матери принца принцессы Дианы, а также теннисистка Серена Уильямс с мужем, основателем социальной сети Reddit Aлексисом Оганяном.

Приглашения на свадьбу получили младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон, подружившаяся с принцами Уильямом и Гарри еще в тот период, когда Кейт Миддлтон еще только встречалась с Уильямом. Ее родители и брат Джеймс также находились в часовне.

Британский принц Гарри и Меган Маркл перед началом их свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
© AP Photo / Dominic Lipinski/pool
В Виндзоре началось венчание принца Гарри и Меган Маркл
Присутствовала среди гостей и бывшая девушка принца Гарри — Челси Дэви, с которой его связывали многолетние отношения и которую британские таблоиды в свое время прочили ему в жены.

Среди гостей невесты также было немало узнаваемых лиц, в первую очередь, актеры — ее коллеги по сериалу "Форс-мажоры" (Suits).

Не являясь наследником престола, принц Гарри имел гораздо больше свободы в выборе гостей. Так, на свадьбу не была приглашена даже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, не говоря уже о главах других государств. Мэй в субботу утром поздравила жениха и невесту, пожелав им всего наилучшего.

© AFP 2018 / Jane Barlow / POOL Кэтрин, герцогиня Кембриджская поднимается по ступеням с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и подружками невесты на свадебную церемонию британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл
© AFP 2018 / Jane Barlow / POOL
Кэтрин, герцогиня Кембриджская поднимается по ступеням с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и подружками невесты на свадебную церемонию британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл

Меню и торт

По возвращении молодых в замок в Георгиевском зале состоялся прием для всех 600 гостей, присутствовавших при венчании. Меню приема опубликовал Кенсингтонский дворец.

Гостям подавали канапе, среди которых были шотландские лангустины, завернутые в ломтики копченого лосося, спаржа в ветчине, кусочки цыпленка в йогурте с абрикосом и бараньи тефтели с овощами. Также вниманию собравшихся были предложены блюда из курицы, свинины, ризотто и десерты — миндальные пирожные, апельсиновые тарталетки и пирожные из ревеня.

Актриса Меган Маркл и Британский принц Гарри перед традиционной рождественской службой королевской семьи в церкви Св. Марии Магдалины в Сандрингеме, Норфолк, восточная Англия. 25 декабря 2017
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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Во время приема молодожены, в соответствии с традицией, разрезали свадебный торт. Меган и Гарри предпочли необычный для королевских бракосочетаний торт — с лимоном и бузиной, отказавшись от классического — фруктового. На изготовление шедевра пошли двести лимонов и пятьсот яиц.

"Двести лимонов Амальфи, пятьсот органических яиц из Саффолка, 20 килограммов масла, 20 килограммов муки, 20 килограммов сахара и десять бутылок напитка из бузины. Приготовление свадебного торта идет полным ходом", — сообщал ранее Кенсингтонский дворец.

Создательница торта, кондитер из лондонского района Хакни Клэр Птак не обманула, когда говорила, что выглядеть торт будет также несколько иначе, чем традиционные королевские торты: он состоит из трех частей, одна из которых лежит на огромном золоченом блюде, а два – в таких же чашах. Украшен торт 150 живыми цветами, в том числе розами и пионами.

Актриса Меган Маркл и Британский принц Гарри. Архивное фото
© AFP 2018
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Шафер принц Уильям во время приема выполнял функции конферансье.

Вечером состоится торжественный ужин в честь молодоженов, который устраивает отец жениха принц Уэльский Чарльз. Он состоится в расположенном неподалеку Фрогмор-хаусе, и на него приглашены только близкие родственники и друзья пары — всего 250 человек.

© AFP 2018 / Ben StansallБританский принц Гарри и его жена Меган Маркл на выходе из церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
© AFP 2018 / Ben Stansall
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл на выходе из церкви Святого Георгия в Виндзоре, Англия. 19 мая 2018
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