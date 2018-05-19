Королевская свадьба: принц Гарри женился

ВИНДЗОР (графство Беркшир, Англия), 19 мая – РИА Новости, Мария Табак. Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались в субботу в часовне святого Георгия Виндзорского замка.

Утром бабушка принца, королева Великобритании Елизавета Вторая пожаловала принцу Гарри титул герцога Сассекского, его супруга отныне будет именоваться герцогиней Сассекской.

Жених и невеста

Принц Гарри является младшим сыном принца Уэльского Чарльза и внуком королевы Великобритании Елизаветы II. В очереди престолонаследия он занимает шестую строчку — после отца, старшего брата принца Уильяма и его троих детей.

Тот факт, что 33-летний принц Гарри, скорее всего, никогда не станет королем, по всей видимости, значительно облегчил ему вступление в брак: профессия Маркл, ее иностранное гражданство, смешанное этническое происхождение и тот факт, что она однажды уже была замужем, могли бы создать сложности, будь Гарри наследником престола.

Гарри — один из самых популярных у британцев членов королевский семьи, он известен своим остроумием и "неформальностью", в прошлом с его именем было связано несколько скандалов, однако в последние годы, во многом благодаря военной службе, принц остепенился и не раз говорил о своем желании обзавестись семьей и иметь детей.

Маркл 36 лет, она уроженка Калифорнии и известна, главным образом, по роли в сериале "Форс-мажоры" (Suits). Родители Меган Маркл развелись, когда ей было шесть лет, и давние семейные распри на фоне предстоящей свадьбы не раз становились достоянием таблоидных изданий. Из всех родственников на свадьбу приглашена была лишь мать Меган Дория Рэгланд.

Чтобы выйти замуж в лоне Церкви Англии, невесте пришлось пройти катехизацию. В будущем ей предстоит также получить британское гражданство, этот процесс займет не менее шести лет.

© AFP 2018 / Danny Lawson / Pool Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018 © AFP 2018 / Danny Lawson / Pool Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018

Венчание

Венчание Гарри и Меган было трогательным: видно было, как нервничает принц, как ему говорят ободряющие слова сначала шафер – брат принц Уильям, а потом и невеста.

"Ты выглядишь потрясающе… просто великолепно", — сказал Гарри, впервые увидев невесту в ее свадебном платье. По традиции, вечер накануне свадьбы жених и невеста провели раздельно, и платье оставалось секретом для всех, включая жениха.

В церковь Меган прибыла в сопровождении матери, инструктора по йоге Дории Рэгланд. На протяжении всей церемонии Рэгланд с трудом сдерживала слезы. К алтарю Меган вел отец принца Гарри, принц Уэльский Чарльз. Эту почетную обязанность наследник британского престола взял на себя после того, как отец невесты Томас Маркл по состоянию здоровья не смог прилететь в Великобританию из Мексики.

Единственным явно не запланированным моментом церемонии стала продолжительность и эмоциональность выступления американского проповедника. В свадебной церемонии принимали участие несколько священников. Председательствующий епископ епископальной церкви Майкл Карри из Чикаго был приглашен принцем Гарри и его невестой прочесть проповедь. Но манера проповедника выглядела достаточно странно в британской готической церкви, в присутствии королевы Великобритании Елизаветы Второй. Карри эмоционально размахивал руками, поворачивался всем корпусом в разные стороны, вращал глазами и кричал.

Королева и сэр Элтон Джон явно не одобряли происходящего, они хмурились и поднимали глаза к небу. Принц Гарри выглядел сконфуженным, Маркл улыбалась и шептала ему подбадривающие слова. Герцогиня Корнуоллская Камилла — супруга отца Гарри принца Чарльза — с трудом сдерживала смех, а бывший футболист Дэвид Бэкхем и вовсе не скрывал смеха. Принцессы Беатрис и Эжени — внучки королевы — с большим интересом, улыбаясь, посматривали на лица других гостей.

Журналисты, наблюдающие за церемонией из пресс-центра, сначала смеялись, а потом начали переживать, что проповедник испортит свадьбу. Завершение проповеди все, не сговариваясь, встретили аплодисментами.

По окончании службы, во время которой их провозгласил мужем и женой духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский, герцог и герцогиня Сассекские вышли на ступени часовни. Именно там, в присутствии 2,5 тысяч приглашенных в замок гостей они обменялись первым супружеским поцелуем, после чего в открытом ландо проехали по улицам Виндзора.

Многие из тех, кому посчастливилось увидеть принца Гарри и Меган, заняли свои места возле замка еще несколько дней назад, они бурно выражали ликование, размахивали флажками и портретами новобрачных.

Платье невесты и униформа жениха

Свадебное платье для невесты принца Гарри создала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер — первый художественный директор-женщина дома Givenchy, сообщил Кенсингтонский дворец.

"Мисс Маркл и мисс Уэйт Келлер вместе работали над дизайном. Платье является образцом не устаревающей минималистской элегантности, характерной для дома Givenchy, и мастерства всемирно знаменитого парижского дома моды, основанного в 1952 году", — отмечается в сообщении.

Невеста свела к минимуму количество украшений, предоставив платью с открытыми плечами и длинной фатой говорить самим за себя: его дополнили лишь бриллиантовые серьги-гвоздики, браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 года. Кружевные цветы на фате символизировали каждую из стран Содружества Наций.

Платья подружек невесты, в том числе принцессы Кембриджской Шарлотты, также созданы Givenchy.

Жених для венчания выбрал униформу полка дворцовой кавалерии (Blues and Royals), в этой же форме и его шафер — старший брат принц Уильям, и мальчики-пажи, среди которых был сын принца Уильяма принц Джордж.

Гости

Гости начали прибывать на свадьбу за два часа до венчания. Одними из первых в часовню святого Георгия приехали бывший футболист Дэвид Бэкхем с женой-модельером Викторией, актер Джордж Клуни с женой-юристом Амаль. Бэкхемы и Клуни — близкие друзья принца Гарри. Среди гостей была и знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри.

Приехал сэр Элтон Джон — близкий друг покойной матери принца принцессы Дианы, а также теннисистка Серена Уильямс с мужем, основателем социальной сети Reddit Aлексисом Оганяном.

Приглашения на свадьбу получили младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон, подружившаяся с принцами Уильямом и Гарри еще в тот период, когда Кейт Миддлтон еще только встречалась с Уильямом. Ее родители и брат Джеймс также находились в часовне.

Присутствовала среди гостей и бывшая девушка принца Гарри — Челси Дэви, с которой его связывали многолетние отношения и которую британские таблоиды в свое время прочили ему в жены.

Среди гостей невесты также было немало узнаваемых лиц, в первую очередь, актеры — ее коллеги по сериалу "Форс-мажоры" (Suits).

Не являясь наследником престола, принц Гарри имел гораздо больше свободы в выборе гостей. Так, на свадьбу не была приглашена даже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, не говоря уже о главах других государств. Мэй в субботу утром поздравила жениха и невесту, пожелав им всего наилучшего.

© AFP 2018 / Jane Barlow / POOL Кэтрин, герцогиня Кембриджская поднимается по ступеням с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и подружками невесты на свадебную церемонию британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл © AFP 2018 / Jane Barlow / POOL Кэтрин, герцогиня Кембриджская поднимается по ступеням с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и подружками невесты на свадебную церемонию британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл

Меню и торт

По возвращении молодых в замок в Георгиевском зале состоялся прием для всех 600 гостей, присутствовавших при венчании. Меню приема опубликовал Кенсингтонский дворец.

Гостям подавали канапе, среди которых были шотландские лангустины, завернутые в ломтики копченого лосося, спаржа в ветчине, кусочки цыпленка в йогурте с абрикосом и бараньи тефтели с овощами. Также вниманию собравшихся были предложены блюда из курицы, свинины, ризотто и десерты — миндальные пирожные, апельсиновые тарталетки и пирожные из ревеня.

Во время приема молодожены, в соответствии с традицией, разрезали свадебный торт. Меган и Гарри предпочли необычный для королевских бракосочетаний торт — с лимоном и бузиной, отказавшись от классического — фруктового. На изготовление шедевра пошли двести лимонов и пятьсот яиц.

"Двести лимонов Амальфи, пятьсот органических яиц из Саффолка, 20 килограммов масла, 20 килограммов муки, 20 килограммов сахара и десять бутылок напитка из бузины. Приготовление свадебного торта идет полным ходом", — сообщал ранее Кенсингтонский дворец.

Создательница торта, кондитер из лондонского района Хакни Клэр Птак не обманула, когда говорила, что выглядеть торт будет также несколько иначе, чем традиционные королевские торты: он состоит из трех частей, одна из которых лежит на огромном золоченом блюде, а два – в таких же чашах. Украшен торт 150 живыми цветами, в том числе розами и пионами.

Шафер принц Уильям во время приема выполнял функции конферансье.

Вечером состоится торжественный ужин в честь молодоженов, который устраивает отец жениха принц Уэльский Чарльз. Он состоится в расположенном неподалеку Фрогмор-хаусе, и на него приглашены только близкие родственники и друзья пары — всего 250 человек.