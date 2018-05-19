Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались и покинули церковь в Виндзоре

Британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018

Британский принц Гарри и Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018

ВИНДЗОР (графство Беркшир, Англия), 19 мая – РИА Новости, Мария Табак. Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались и покинули часовню святого Георгия Виндзорского замка.

Церемония прошла в присутствии членов королевской семьи, близких друзей пары и многочисленных гостей. Шафером принца Гарри выступил его старший брат принц Уильям. Невесту к алтарю вел принц Чарльз, которого Меган попросила быть посаженным отцом. Благословил молодоженов архиепископ Кентерберийский.

Принц Гарри был в черной военной форме полка дворцовой кавалерии. Невеста выбрала для венчания белое платье от Givenchy с открытыми плечами и длинной фатой.

В свадебной церемонии принимали участие несколько священников. Одного из них — председательствующего епископа епископальной церкви из Чикаго Майкла Карри — принц Гарри с невестой пригласили прочесть проповедь. Но манера проповедника оказалась довольно странной: он эмоционально размахивал руками, поворачивался всем корпусом в разные стороны, кричал и вращал глазами. Это даже вызвало смех у некоторых гостей.

После церемонии герцог и герцогиня Сассекские (такой титул получили новобрачные от королевы) уселись в открытое ландо, чтобы проехать по центру города. Затем состоится прием для 600 гостей в зале святого Георгия Виндзорского замка.

Вечером принц Уэльский устроит ужин для молодых, их ближайших родственников и друзей в близлежащем Фрогмор-хаусе.