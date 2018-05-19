ВИНДЗОР (графство Беркшир, Англия), 19 мая – РИА Новости, Мария Табак. Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл обвенчались и покинули часовню святого Георгия Виндзорского замка.
Принц Гарри был в черной военной форме полка дворцовой кавалерии. Невеста выбрала для венчания белое платье от Givenchy с открытыми плечами и длинной фатой.
После церемонии герцог и герцогиня Сассекские (такой титул получили новобрачные от королевы) уселись в открытое ландо, чтобы проехать по центру города. Затем состоится прием для 600 гостей в зале святого Георгия Виндзорского замка.
Несмотря на то, что в эту часть Виндзора вход сегодня только по пропускам, свободных мест вдоль маршрута свадебной процессии нет: многие дежурят здесь уже несколько дней. #HarryandMeghan #RoyalWedding pic.twitter.com/QcOBlZvN40— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 19 мая 2018 г.