Абэ рассчитывает на прогресс в заключении мирного договора с Россией

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассчитывает на прогресс в заключении мирного договора между странами, об этом он заявил в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия1".

"Я рассчитываю добиться прогресса в решении важнейшей задачи заключения мирного договора. Мы неуклонно придерживаемся позиции, что необходимо заключить мирный договор путем решения о принадлежности четырех островов (Курильских), но, к сожалению, прошло уже более 70 лет, а мирный договор так и остается незаключенным, это совершенно ненормальная ситуация. И я, и президент Путин в этом полностью совпадаем", — сказал Абэ.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

По словам Абэ, именно поэтому в ходе встречи с Путиным в японском городе Нагата был сформулирован новый подход к решению этой проблемы. "Суть его в том, что, идя по пути заключения мирного договора, жители Японии и России должны осознать значимость двусторонних отношений, они должны понять, что мирный договор нужен для развития японо-российских связей", — пояснил Абэ.

В ходе предыдущих встреч, сказал Абэ, сторонам удалось достичь определенных договоренностей, и их реализация уже идет полным ходом. В частности, имеется в виду пункт о совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.

"Я не сомневаюсь, что совместная хозяйственная деятельность на островах, призванная улучшить жизнь людей на этих территориях, усилия обеих стран должны привести к укреплению доверительных отношений. Этот подход был предметом бурных дискуссий в нашей стране, но сейчас, как мне кажется, он вызывает понимание со стороны значительной части населения Японии, и, что немаловажно, со стороны бывших жителей островов. Я готов еще продвинуть сотрудничество с Россией в этом направлении", — сказал премьер-министр Японии.

Он отметил, что через несколько дней состоится уже 21-я его встреча с президентом РФ, и общая позиция глав государств состоит в том, что в японо-российских отношениях заложен огромнейший потенциал.

"Мы оба исходим из того, что эти скрытые возможности должны быть реализованы в результате всестороннего развития сотрудничества. Я уверен, что это пойдет на пользу развитию наших стран и одновременно станет большим вкладом в укрепление стабильности во всем мире. Роль вашей страны чрезвычайно важна, я об этом постоянно говорю, в том числе в рамках "группы семи". Мне кажется, президент Путин придерживается такого же мнения. Я же считаю, японо-российские отношения должны быть еще более стабильными", — подчеркнул Абэ.

Премьер Японии 25-26 мая посетит РФ с официальным визитом по приглашению президента Путина. Абэ в качестве почетного гостя примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.