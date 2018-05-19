Принц Гарри после свадьбы получит титул герцога Сассекского‍

Мозаика LEGO с изображением британского принца Гарри и его невесты Меган Маркл в Виндзоре, Великобритания. 19 мая 2018

Мозаика LEGO с изображением британского принца Гарри и его невесты Меган Маркл в Виндзоре, Великобритания. 19 мая 2018

ЛОНДОН, 19 мая – РИА Новости, Мария Табак. Британский принц Гарри и его будущая супруга американка Меган Маркл после свадьбы получат титулы герцога и герцогини Сассекских, сообщил Кенсингтонский дворец.

Свадебная церемония начнется в часовне святого Георгия Виндзорского замка в полдень (14:00 мск).

"Королева сегодня с радостью пожаловала принцу Генри Уэльскому титул герцога. Его титулами будут герцог Сассекский, граф Дамбартонский и барон Килкил. Таким образом, принц Гарри станет Его Королевским Высочеством герцогом Сассекским, а мисс Меган Маркл после свадьбы станет Ее Королевским высочеством герцогиней Сассекской", — говорится в сообщении.

Титул графа Дамбартонского будет использоваться в Шотландии, барон Килкил – в Северной Ирландии.

Старший брат принца Гарри принц Уильям также получил от королевы титул в день свадьбы — он и его супруга Кейт Миддлтон стали герцогом и герцогиней Кембриджскими.

Как пройдет свадьба

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке 27 ноября. Ради замужества Маркл, известная прежде всего по сериалу "Форс-мажоры", решила отказаться от актерской карьеры. Кроме того, ей, как протестантке, пришлось пройти катехизацию в англиканской церкви, также она собиралась получить британское гражданство.

На самой церемонии в часовне Святого Георгия будут присутствовать 600 человек — члены королевской семьи во главе с Елизаветой II, друзья пары, многие знаменитости. При этом премьер-министр Тереза Мэй приглашения на свадьбу не получила. Также на торжества в Винздорский замок приглашены более 2,5 тысячи рядовых жителей страны.

После венчания молодожены проедут в открытом ландо по Виндзору, а затем отправятся на свадебный прием.

Принц Гарри — младший сын принца Уэльского Чарльза и внук королевы Елизаветы II. В очереди престолонаследия он занимает шестую строчку — после отца, старшего брата принца Уильяма и его троих детей.