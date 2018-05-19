В МИД Казахстана прокомментировали ситуацию со статусом Иерусалима

Флаги США и Израиля в Иерусалиме, где состоялась церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Архивное фото

Флаги США и Израиля в Иерусалиме, где состоялась церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Архивное фото

АЛМА-АТА, 19 мая — РИА Новости. Попытка изменения исторического статуса Иерусалима, являющегося родным домом для представителей разных этнических и религиозных групп, угрожает стабильности на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Глава МИД Казахстана принял участие в чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, созванного по инициативе действующего председателя организации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с событиями в секторе Газа 14 мая 2018 года.

Как сообщается в распространённом в субботу пресс-релизе МИД республики, казахстанская сторона выразила обеспокоенность обострением ситуации в Палестине, заявила о неприемлемости применения вооруженной силы против ее мирного населения и призвала международное сообщество принять всевозможные меры для немедленного прекращения насилия.

"Глава внешнеполитического ведомства Казахстана также подчеркнул, что Иерусалим является родным домом для представителей разных этнических групп и религиозных убеждений, где палестинцы и израильтяне должны уважать право друг друга на существование", — отмечается в пресс-релизе.

По словам министра, "любая попытка подвергнуть это право какому-либо сомнению, а также изменить исторический статус города ставят под угрозу мир и стабильность на всем Ближнем Востоке".

Вновь заявив о приверженности Казахстана выполнению решений и резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Казахстан выступает за скорейшее, полноценное и всеобъемлющее урегулирование ситуации на Ближнем Востоке в рамках конструктивного политического диалога и призывает руководство Израиля и Палестины, а также все заинтересованные стороны предпринять конкретные шаги для обеспечения такого политического решения, которое бы сделало возможным мирное сосуществование двух государств.