Синдзо Абэ во время визита в Россию выйдет на связь с МКС, сообщил источник

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе визита в Россию выйдет на связь с экипажем Международной космической станции, на которой вместе с российскими космонавтами и американскими астронавтами несет вахту представитель Японии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с программой премьера.

Абэ 25-26 мая посетит РФ с официальным визитом по приглашению Владимира Путина. Как сообщила пресс-служба Кремля, 25 мая японский премьер в качестве почетного гостя примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

"На 26 мая запланирован сеанс связи господина Синдзо Абэ с экипажем МКС", — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время на борту МКС работает интернациональный экипаж, в состав которого входят российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американские астронавты Скотт Тингл, Ричард Арнольд, Эндрю Фойстел, а также японский астронавт Норишиге Канаи. На Землю японский астронавт вернется 3 июня вместе с Шкаплеровым и Тинглом.