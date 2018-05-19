Эрдоган и Гутерреш высказались за более жесткую реакцию на события в Газе

АНКАРА, 19 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Палестине и Сирии и подчеркнули необходимость более жесткой реакции мирового сообщества на действия Израиля против палестинцев в секторе Газа, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

Отмечается, что Эрдоган и Гутерреш положительно оценили решение Совета ООН по правам человека об осуждении Израиля и создании независимой комиссии по расследованию событий в секторе Газа.

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. В столкновениях погибли десятки палестинцев.

Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.